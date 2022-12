Nieuwe veiling van FM-frequenties: ‘Radio Veronica wordt het kind van de rekening’

Beeld Mark Reijntjens

Hoe zit het ook alweer?

In 2003 zijn voor het laatst de zo gewilde FM-frequenties voor commerciële radiozenders geveild. Er zijn negen plekken, waarvan Talpa er nu vier bezet – met Sky, 538, Veronica en Radio10. De alternatieve zender Kink – niet op de FM – dwong dit jaar via de rechter af dat de overheid de FM-frequenties opnieuw gaat veilen. Dat gebeurt komend voorjaar en gaat de overheid honderden miljoenen opleveren. De rechten op de frequenties, waarvan de duurste in de eerste biedronde per stuk op 15 miljoen euro per jaar worden gewaardeerd, gelden voor een termijn van twaalf jaar.

Nieuw is dat voor bijna alle negen FM-plekken de beperkingen wegvallen. Alleen voor nieuws – nu de plek van BNR Nieuwsradio – en Nederlandse muziek – nu 100%NL – gelden straks nog bepalingen. De andere plekken zijn vrij in te vullen: zenders mogen zelf bepalen wat ze uitzenden. Wel heeft het ministerie van Economische Zaken als nieuwe regel toegevoegd dat één bedrijf maximaal drie frequenties mag bezitten. Die nieuwe bepaling zit Talpa in de weg; dat bedrijf heeft er nu nog vier.

Welke zender van Talpa gaat volgend jaar dan sneuvelen op de FM?

“Radio Veronica ligt voor de hand,” stelt Evert Bronkhorst van mediabureau Abovo Media, dat reclamezendtijd inkoopt voor adverteerders. “Radio 10 doet het hartstikke goed. Radio 538 is het vlaggenschip, dat ze nooit gaan skippen. En Sky Radio zit structureel in de top vijf en kost amper wat, want er hoeven geen dj’s te worden betaald. Deze zender levert dus juist veel geld op. Het ligt voor de hand dat Veronica het kind van de rekening zal zijn. Het is een kleinere zender, met de minste luisteraars en een hoog kostenplaatje.”

Erik de Zwart, dj en voormalig programmadirecteur van Radio Veronica, is het met Bronkhorst eens. “Het is gewoon een economisch verhaal. Welke zender is het minst rendabel? Dan kom je bij Veronica uit.”

Dat is veel te kort door de bocht, stelt Jan-Willem Brüggenwirth, van 2004 tot 2014 directeur van 538. “Veronica is meer dan alleen een radiozender. Er zijn meerdere spin-offs van, er is een tv-zender, Veronica is een platform waarmee je mensen bereikt. Dat bereik lees je niet alleen af aan de luistercijfers. Er is een merk opgebouwd.”

Een station verkopen is ook een optie voor Talpa. “Als ze Veronica te koop zetten, krijgt dat wel een nieuwe eigenaar,” verwacht Arjan Snijders, programmamaker, dj, podcastmaker en drijvende kracht achter de RadioRing en de Marconi Awards. “Veronica is voor radiomakers een te leuk merk om te laten afsterven. Bovendien is het maar de vraag of Veronica weghalen in financieel opzicht de beste zet is. Wie weet draait 538 wel veel minder omzet.”

Waarom is FM nog belangrijk, we luisteren toch allemaal digitaal?

“Voor 60 procent van de luisteraars geldt dat nog niet,” weet radiomaker Snijders. “Dit zal vast de laatste keer worden dat de FM-frequenties worden geveild. Omdat FM nu nog steeds belangrijk is, zal iedereen zijn best doen om er nog één keer bij te zitten. DAB+ wordt over een aantal jaar de nieuwe standaard.” Dat is een digitale vorm van FM, waarbij veel meer ruimte is voor zenders. Al jaren wordt gewerkt aan de verspreiding van speciale DAB+-ontvangers, maar het vergt meer tijd dan gedacht om iedereen naar digitaal te krijgen. Alleen al in auto’s is dat een praktisch probleem.