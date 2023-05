Nieuwe ster Yvette van Boven maakt kooktelevisie zoals we van Netflix gewend zijn

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven redacteuren van Het Parool elke dag over wat hen opvalt op tv. Vandaag: De streken van Van Boven.

Nog voor de reddingsoperatie van het Wereld Natuur Fonds kon worden opgetuigd, was hij al uitgestorven: de Grote Traditionele Tv-kok. Rond de eeuwwisseling kwam de soort nog in groten getale voor in ons land.

De afzonderlijke exemplaren hadden namen als Joop Braakhekke, Cas Spijkers, Robert Kranenborg, Pierre Wind of Julius Jaspers en waren te herkennen aan hun docerende toon, hun vingervlugheid boven de pannen en de gebolde buik onder het keukenuniform. Tenminste, als ze met hun kokshemdwitte schutkleur niet wegvielen tegen de crèmekleurige studiokeuken.

Maar net als in de natuur geldt ook in de tv-wereld een keiharde survival of the fittest. In die race hebben concurrenten met andere eigenschappen een voorsprong genomen. De belangrijkste voorwaarde voor overleving is niet langer het minutieus kunnen bereiden en uitleggen van een gerecht – “let er thuis op dat u de aardappels voorkookt!” – maar het overbrengen van enthousiasme. Bijna net zo essentieel: je bent behalve in eten ook in geschiedenis en reizen geïnteresseerd.

De nieuwe sterren van de culinaire televisie heten Joël Broekaert, Ilja Gort – geen kok, maar een wijnboer – en Yvette van Boven. Zij maken televisie zoals die op Netflix al enige jaren door de Amerikaanse comedian Phil Rosenthal wordt gemaakt. Met een permanent goed humeur doorkruist hij de gastronomische globe, op zoek naar lokale gerechten en de verhalen van de makers. Het geheim: Phil zelf, en zijn aanstekelijke vervoering bij het proeven van om het even wat.

Mijnwerkers

Van Boven weet diezelfde gelukzaligheid op haar gezicht te toveren bij het proeven van een hapje Limburgs suddervlees, bewees ze in de eerste aflevering van het derde seizoen van De streken van Van Boven. Daarin zoekt ze naar de oorsprong van Nederlandse culinaire tradities. Dit keer speurde in Zuid-Limburg naar de genesis van de klassieker friet met zuurvlees.

Vooral de marinade van dit gestoofde rundvlees, dat vroeger dagelijks op het menu stond van de mijnwerkers in de regio, bracht Van Boven het hoofd op hol. Ze moest en zou het ultieme recept vinden. Intussen werden we getrakteerd op mooie plaatjes van Limburg, culinaire weetjes (‘Rinse’ betekent niet ‘zuur’, maar ‘Rijns’, uit het Rijnland dus) en de vrolijke geestdrift van de reisleidster.

En het recept? Dat bleef uiteraard geheim. Maar dat maakte niets uit. Van al dat culinaire geluk kreeg je vanzelf trek.

