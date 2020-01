Nieuwe stadstekenaar gaat eetcultuur van Amsterdam onderzoeken

Tom Heerschop is woensdag benoemd tot nieuwe stadstekenaar van Amsterdam. Een jaar lang gaat hij de eetcultuur in de stad onderzoeken. ‘Is onze maag toleranter dan ons hoofd?’

Hij doet niet aan schetsen. Tom Heerschop (1972), de net door het Stadsarchief benoemde nieuwe stadstekenaar van Amsterdam, ‘gooit’ alles heel direct op het papier. Hij rolt in een werkruimte van het Stadsarchief een forse tekening uit. Kleurrijk, wild, associatief. ongeremd.

“Te illustratief, te decoratief, is wel opgemerkt over mijn werk. Negatief? Ik hou ervan als het er dik, bijna plat, bovenop ligt. Ik deins er niet voor terug mijn emoties te laten zien in mijn tekeningen – wat ik meemaak, wat ik denk of voor me zie meteen te gebruiken.”

We zien hoofden die geen hoofden zijn, maar grote kolen, groen en rood. Grote ogen. Jeroen Boschachtige figuurtjes. Vrij werk. Enthousiast: “Dit is een van de negen tekeningen van mijn solo­tentoonstelling De oneindige tekening, die vanaf 29 februari in mijn galerie Lang Art is te zien. Waar de ene tekening eindigt, begint de volgende, en er zijn telkens terugkerende elementen te zien. Deze tekening is geïnspireerd op dat zeventiende-eeuwse schilderijtje dat in het Muiderslot hangt: De bakker van Eeklo of De Herbakker. Ken je dat schilderij?”

Andere manier van werken

Hij vertelt over de sage van de herbakker. Dat als je niet tevreden was met je hoofd, je dat kon laten herbakken. Je hoofd werd er dan afgehakt, herkneed en opnieuw gebakken. In de tussentijd zetten ze een groene kool op de romp. Na het bakken leefde je verder met je nieuwe hoofd.

De overdwars gehalveerde rode kool op de tekening van Heerschop symboliseert de hersenen. En dat herbakken heeft hij zelf in zekere zin ook meegemaakt, want meer dan tien jaar geleden werd bij Heerschop een goedaardige tumor uit zijn hoofd verwijderd. Sindsdien is zijn manier van werken veranderd.

Tom Heerschop, Van wie is de stad?, middelste deel van een drieluik. Beeld Collectie Stadsarchief Amsterdam

“Ik werkte altijd heel snel, heel energiek, maar dat kon ik na die operatie niet meer. Ik doe nu twee maanden over een tekening. Van een wilde rivier ben ik veranderd in een langzaam stromend beekje. Met als voordeel dat, nu ik langzamer werk, mijn tekeningen complexer en veel gelaagder zijn. Ik ben een verhalenverteller. Wat gebeurt hier? zou de kijker zich moeten afvragen. Je kunt er net zo lang naar kijken als ik er aan gewerkt heb.”

Die gelaagdheid is ook goed te zien in het drieluik Groeistuipen. Van wie is de stad? dat hij in 2018 in opdracht van het Stadsarchief maakte en waarin hij de geschiedenis van Amsterdam vertelt, in acrylverf, inkt en potlood. Zoals hij nu als stadstekenaar ook de geschiedenis van Amsterdam gaat verbeelden.

Tafelkleedjes

“Ik heb een duidelijk doel. Amsterdam telt 168 nationaliteiten, maar we leven voornamelijk langs elkaar heen, komen elkaar bijna niet tegen. Zijn we wel geïntegreerd? Zijn we wel geïnteresseerd in elkaar? Hoe zit het met polarisatie? Aan de andere kant: we eten wel van elkaars culturen. Is onze maag toleranter dan ons hoofd? Dat wil ik onderzoeken, de eetcultuur in de stad, de eetgewoontes, de sociale functie van eten. En dat laten zien op tafelkleedjesgrote tekeningen in een afsluitend evenement aan het einde van het eenjarige stadstekenaarschap.”

Tom Heerschop – afgestudeerd aan de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut – volgt Maia Matches op, die in 2019 stadstekenaar was. Hij heeft er zin in. “Ik ben bijna klaar met De oneindige tekening, en kan me dan helemaal concentreren op het stadstekenaarschap. Ik zie ernaar uit de stad in te gaan en mensen te ontmoeten, de eetcultuur te onderzoeken en me te laten verrassen door verhalen en allerlei zijpaden. Ik mag van het pad afdwalen, ontsporen, andere geschiedenissen laten zien.”

Zijn droom? Dat tekeningen van hem als tafelkleedpapier worden gebruikt. Dat de altijd terugkerende placemat met De boerenbruiloft van Pieter Bruegel de Oude (u kent die afbeelding allemaal) onder het bord verdwijnt en er een Tom Heerschop komt te liggen.