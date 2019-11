Nieuwe serie Bureau Burgwallen: ‘Ik hoop dat mensen respectvoller zijn als ze dit zien’

Ewout Genemans en de agenten die hij heeft gevolgd. Beeld RTL

Tamara (36) en Ilona (28), achter­namen worden door de politie niet gedeeld, zaten niet te wachten op een rol in een televisieserie. De brigadier en hoofdagent van de Amsterdamse politie werkten hard, bestreden de misdaad in het Centrum en wilden niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Toch wist Ewout ­Genemans ze te overtuigen toen hij twee jaar geleden binnenstapte met zijn idee.

Genemans wilde de agenten van een van de drukste politiebureaus van het land, met duizenden aanhoudingen op jaarbasis, van dichtbij volgen. Vier maanden lang, bijna dagelijks als het even kon. Tamara en Ilona stemden in, net als acht van hun collega’s die in de serie te zien zijn. De afspraak werd gemaakt: niets wordt geacteerd of aangedikt en een situatie wordt niet herhaald om nog eens beelden te schieten.

Volle laag

Hun voornaamste beweegreden was het negatieve beeld dat over agenten bestond. “Op feestjes hoorde ik vaak de kritiek dat wij alleen maar bonnen schreven en snelheidscontroles uitvoeren. Of we niet beter iets aan de overlast van jeugd konden doen,” zegt Ilona. “Ik proefde dat mensen dachten dat we de hele dag zaten te wachten op actie.”

In Bureau Burgwallen wordt de andere kant van het politievak getoond, denken de agenten. “We krijgen vaak de volle laag als we bijvoorbeeld met een lint de straat afsluiten voor onderzoek,” zegt ­Tamara. “Ik vraag voorbijgangers netjes om door te fietsen. De reactie is vaak of ik niet iets beters te doen heb. Ik hoop dat mensen respectvoller worden als ze de beelden van de serie zien.”

Bureau Burgwallen is verantwoordelijk voor een groot deel van de binnenstad van Amsterdam, waar dagelijks tienduizenden toeristen rond- dwalen. Dagelijkse hebben zij te maken met vechtpartijen, straat­roven, diefstallen, alcohol- en drugsmisbruik.

Genemans mocht bij alle meldingen mee, zelfs toen er vuurwapens werden getrokken. “Niet zonder waarschuwing en uitleg natuurlijk,” zegt Tamara. Genemans en zijn cameraman kregen de instructie altijd achter de agenten te blijven, wat er ook ­gebeurde.

Bijna gezellig

“Tamara en ik hebben gewoon onze diensten gedaan,” zegt Ilona. “Ewout en zijn cameraman waren een soort muggen die om ons heen zweefden.”

Soms kwam de camera zelfs van pas tijdens het werk op straat. ­Ilona: “Het gedrag verandert wanneer de camera op mensen is gericht. De situatie de-escaleert sneller. Vooral treiterende jeugd moest er niets van hebben.”

Tamara raakte zelfs gehecht aan de presentator en zijn cameraman. In eerste instantie was ze zich heel ­bewust van haar woorden en daden. “Het werd steeds normaler, bijna ­gezellig. Ze liepen nooit in de weg en ik moet eerlijk zeggen dat we ze nu soms een beetje missen.”