Nieuwe samenwerking tussen Bas Kosters en Stippenlift: huilballades en depressieve knuffels

Bas Kosters maakte het artwork voor het nieuwe depriwave album van Hugo van de Poel, alias Stippenlift, dat barst van de geestelijke misère: huilballades op een elektronische dancebeat. Beeld Bas Kosters

Afgelopen zomer organiseerden ze al samen een knuffelevenement bij het MU Hybrid Art House in Eindhoven. Stippenlift, het alter ego van zanger en producer Hugo van de Poel (32), liet er zijn videoclips zien en trad op. Performers in kleding van Bas Kosters (43) probeerden aanwezigen te verleiden tot een knuffelsessie met Dippu, een depressieve knuffel met afhangende mondhoeken, coronaproof beschermd in plastic.

Inmiddels rest er nog één exemplaar van de populaire Dippu in de webshop van modeontwerper en kunstenaar Bas Kosters. Vandaar een nieuwe samenwerking: Kosters maakte tien tekeningen voor het nieuwe album van Stippenlift Mijn Kleine Wereld. Een titel die slaat op de weemoedige, autobiografische teksten van Van de Poel, die sinds zijn twaalfde leeft met depressies en negatieve gevoelens. “Ik heb een knop weten om te zetten door mijn geestestoestand positief te benaderen. Door erover te zingen kan ik sombere gedachten en patronen een plek geven. Dan is het er maar uit, ik schaam me er niet voor en probeer het bespreekbaar te maken. Kwetsbaarheid is ook schoonheid.”

Eerder maakte Van de Poel diverse solo-ep’s, het nummer Was ik maar dood met Aafke Romeijn, en twee albums met Pepijn Lanen, alias Faberyayo. Maar dit is zijn eerste volledige soloalbum, in eigen beheer uitgebracht, met tien nummers over zijn gevoelsleven. Zware thema’s, huilballades op een elektronische dancebeat. “Een liefdesliedje heb ik nooit gemaakt, maar ik heb sinds kort André Hazes ontdekt, dus wie weet, misschien moet ik me er ook eens aan wagen.” Een samenwerking met Hazes junior ziet hij niet direct gebeuren. “Dan liever met Roxeanne , van haar ben ik fan.”

Stippenlift heeft een trouwe achterban: maandelijks luisteren 40.000 liefhebbers via Spotify naar zijn depriwave. “Voornamelijk mensen die mijn gevoelens herkennen, hun aantal groeit gestaag.” Hij stond op festivals als Down The Rabbit Hole en in de tent van Sexyland op Lowlands, en heeft jaarlijks een kerstoptreden in Paradiso. Ik ben een kerstfan is de titel van één van zijn eerdere succesnummers. “Een periode waarin iedereen wordt aangemoedigd om lief te zijn voor elkaar.”

Via Instagram onderhoudt hij contact met fans. “Ik stel vragen, zij kunnen hun verhalen kwijt, die ik weer deel. Mensen hebben vooral behoefte aan herkenning. Ik koppel ook mensen aan elkaar die met dezelfde problemen zitten. Ik heb veel ervaring met therapeuten, niet dat ik mezelf in die rol zie, maar het maakt me blij en trots als mensen zich durven en kunnen uiten.”

Depriwave – een vriend verzon de naam van het genre dat tevens een verwijzing is naar new wave, coldwave en darkwave, elektronische muziek uit de jaren tachtig. Het eerste nummer op het nieuwe album heet Endorfine. Het vrolijke refrein luidt: ‘Endorfine, dopamine, serotonine en oxytocine’, stoffen die in de hersenen positieve gevoelens aanmaken. De videoclip maakten Kosters en Van de Poel samen. Liefst twee nummers draaien om de dood: Als de Dood en Tot in de Dood.

Beeld Bas Kosters

Niet zwaar

Van tevoren lichtte hij zijn ouders in om de tekst van meer context te voorzien “Mensen denken toch meteen dat je radeloos bent als je zoiets zegt of in mijn geval zingt, maar zóveel mensen hebben die gedachten weleens. Daar hoeft ook niet altijd zwaar op gereageerd te worden. Iemand kan zich door het uit te spreken al beter en zich gehoord voelen. De ander hoeft niet meteen met een oplossing te komen.”

“Toen ik opgroeide, en nog steeds wel, vond ik sommige dingen erg moeilijk, en ik voelde me daarin zielsalleen. Sinds ik deze muziek maak, ben ik erachter gekomen dat er heel veel mensen zijn die het begrijpen. Binnen de Nederlandstalige muziek heb ik mijn niche gevonden. Er is ook goed op te dansen hoor, het album is vrij uptempo. De teksten zijn al zwaarmoedig genoeg, fijn dat de muziek je energie kan geven, opdat je niet in de ellende blijft hangen.”

Bas Kosters heeft zelf ook ‘een lichte depressie’ gehad na het overlijden van zijn ouders. “Toen heb ik naar allerlei manieren gezocht om daar iets mee te doen.” Ook in zijn werk staan emoties de laatste jaren steeds meer centraal. “Hugo en ik zijn twee gevoelige jongens met overeenkomstige interesses. Eén daarvan is schattigheid. In Japan hebben ze daar een mooie stroming voor: kawaii. Van die cute meisjes met jurkjes in mooie kleuren. We houden van emoties, zoete dingen en zijn niet vies van kitsch.”

Stippenlift is al jaren fan en verzamelaar van het werk van Kosters. “Heel bijzonder dat hij een eigen universum creëert, dwars door diverse kunstvormen heen. De kleuren, woorden en uitingen zijn heel primair en puur, dat spreekt mij aan. Zijn werk heeft een vrolijkheid die ik kan omarmen.”

Beeld Bas Kosters

Magma

Dat Van de Poel de modeontwerper vroeg voor de graphics bij zijn album en in de videoclips, noemt Kosters een eer en ‘vet cool’. “De teksten gaan over alles wat in het hoofd zit en de noodzaak voelt om naar buiten te komen. Uitgangspunt voor de tekeningen werd het hoofd als container voor een soort magma.”

Hoofdfiguur Subi, volgens Kosters ‘een geëxplodeerde paddenstoel in acidkleuren’, stroomt over van de gedachten en emoties. Er loopt van alles uit zijn hoofd, soms heeft hij daarom twee hoofden. De onderwerpen zijn niet alleen maar kommer en kwel, de emotionele nuance is veel diverser, zegt Kosters. Zo getuigen sommige teksten ook van kleine gelukserupties. “Sinds het album een week geleden uitkwam, ben ik nóg enthousiaster. Het staat de hele dag op en ik zing keihard mee. Ik heb er meteen een aantal digitale depri stickers bij gemaakt, te vinden in Instastories. Leuk dat het project zo veel is geworden, want ik hou van veel.”

Van Subi bestaat nog geen fysieke knuffel, maar dat is wel het plan. De heren delen ook een fascinatie voor knuffelberen. Als tegenprestatie bood Van de Poel aan om een lied te maken over ‘Internetbeer’ een figuur die Kosters net heeft geschetst. “Dat wordt ons volgende project. Mogelijk ga ik zelf zingen, ik heb vroeger veel opgetreden met mijn eigen band.” Wat er wel al is, is een gelimiteerde fleecedeken van gerecycled polyester, met een print van alle artworks, zodat fans kunnen slapen onder Subi’s emotionele erupties.

Kosters: “Tekenend voor deze tijd is dat veel dingen persoonlijker en kleinschaliger worden. We zitten niet meer te wachten op nog meer van hetzelfde. Er is al zoveel grootheidswaan in de wereld. In deze tijden wordt mode ook kleinschaliger, persoonlijker en toegankelijker. Dat is ook van toepassing op dit project.”

Beeld Bas Kosters

Op 26 april treedt Stippenlift op tijdens een test­evenement in poppodium Doornroosje in Nijmegen. De kaartverkoop is deze week begonnen.

