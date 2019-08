Nieuwe ronde voor de vergeelde tv-sterren van Beverly Hills

De cast in 1991. Van links naar rechts: Gabrielle Carteris (Andrea), Jennie Garth (Kelly), Luke Perry (Dylan), Jason Priestly (Brandon), Ian Ziering (Steve), Shannen Doherty (Brenda), Tori Spelling (Donna) en Brian Austin Green (David). Beeld Mikel Roberts/Sygma via Getty Images

Ze openen de eerste aflevering met een practical joke over hun terugkeer. In surfrestaurant Peach Pit serveert mooiboy Brandon Walsh (Jason Priestly) als vanouds hamburgers met emmers frisdrank aan zijn voormalige klasgenoten op de West Beverly Hills High School. Allen bijna drie decennia ouder, maar nog even bevroren in het decor dat hun wereldfaam bezorgde.

Maar nee, BH 90210 gaat niet verder waar nineties-­relikwie Beverly Hills in 2000 eindigde. Geen nieuwe afleveringen over naderende examens, bemoeizuchtige ouders of andere postpuberproblemen. Groeipijnen die in de glooiende villawijken rondom Hollywood hetzelfde bleken te zijn als thuis in Delft-Zuid.

In de reboot van Beverly Hills 90210 spelen de acteurs simpelweg een uitvergrote versie van zichzelf. Ze werden na hun opkomst in de serie vrijwel allemaal terugkerende personages in de Amerikaanse celebrityrubrieken. Gebutst en gelouterd door het leven treffen ze elkaar weer op een fanevenement voor vergeelde tv-sterren.

De cast in 2019. Van links naar rechts: Gabrielle Carteris (Andrea), Tori Spelling (Donna), Brian Austin Green (David), Jason Priestley (Brandon), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly) en Ian Ziering (Steve). Beeld Brian Bowen Smith/FOX

De nieuwe serie volgt op een eerdere spin-off in 2008, waar de acteurs wel in hun oude rollen bleven. Die werd geen groot succes. De reboot biedt dankzij de nieuwe invalshoek veel meer mogelijkheden. Bovendien is het recyclen van bewezen succesformules minder risicovol dan het lanceren van een nieuwe serie.

Een dag voor de Amerikaanse BH 90210-­première kondigde producent Disney een reeks nieuwe reboots aan. Het gaat om de films Home Alone, Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid en Cheaper by the Dozen, die vermoedelijk tot serie zullen worden bewerkt voor het streamingkanaal Disney+. Ze volgen recente reboots als The Connors (het vervolg op Roseanne, na het ontslag van Roseanne Barr) en die van comedy Will & Grace.

De doelgroep van deze retrotelevisie is duidelijk: nostalgische oude fans die terugverlangen naar de magie van toen. Nieuwe kijkers – de kinderen van de kijkers van vroeger? – zijn extra winst, maar wie deze reboot in volle glorie wil omarmen, heeft baat bij een aanzienlijke dosis achtergrondkennis. Zeker omdat inside jokes, verwijzingen naar vroeger én grappen over de – veelal desastreus verlopen – carrières van de acteurs elkaar in hoog tempo opvolgen.

Luke Perry overleden

En wat iedere kijker moet weten: de reünie is niet compleet. Luke Perry, in de oerversie als badboy Dylan dé meisjesmagneet van de serie, overleed begin dit jaar plotseling na een beroerte. De reboot is een hommage aan hem, benadrukken de zeven overgebleven acteurs. Voor Shannen Doherty, sinds haar ontslag in 1995 altijd enigszins op afstand gebleven van haar collega’s, was het zelfs de doorslaggevende reden om mee te doen.

Vooralsnog bestaat BH 90210 uit zes afleveringen, maar bij succes ligt een vervolg voor de hand. Anders kan er altijd worden gekeken naar Melrose Place. In deze opvolger van het originele 90210 kwamen Brandon, Steve, Donna en co met regelmaat langs. De originele serie liep in de tweede helft van de jaren 90 en kwam in 2009 terug met nieuwe personages en acteurs. Dat werkte niet. Een reboot met de originele cast lijkt nu een kwestie van tijd.

BH 90210, donderdags om 21.00 uur op Fox.