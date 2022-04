Nieuwe plek voor kunstenaars en theatermakers in Oost: broedplaats De Dapper

Directeur Berith Danse over de nieuwe broedplaats in Oost: ‘We willen vooral midden in de stad weer een rafelrandje maken.’

De broedplaats komt in het pand van het voormalige Muiderpoorttheater, dat in de jaren tachtig als danstheater is opgericht. Het idee is dat makers er alle ruimte krijgen voor experiment, cross-overs en samenwerkingen. De organisatie denkt aan podiummakers die bezig zijn met hedendaagse dans, met muziek, beeldend theater en nachttheater.

Het had weinig gescheeld of het Muiderpoorttheater, gelegen in de Tweede Van Swindenstraat, was nooit De Dapper geworden. Directeur Berith Danse van Stichting PodiumPartners – een fusie van het Plein Theater en het Muiderpoorttheater in Oost – trad in 2018 aan, toen de stichting er slecht voor stond. “We stonden op het punt het Muiderpoorttheater terug te geven aan de gemeente, omdat het financieel niet lukte.”

Vlakkevloertheaters

Toen het idee voor een broedplaats opkwam, besloot Danse het pand te behouden. “Zo hebben we twee vlakkevloertheaters aan de linker- en de rechterkant van het Oosterpark.”

Waar het Plein Theater op het Sajetplein zich richt op optredens van zowel professionele kunstenaars als amateurs, wordt De Dapper een plek voor professionele kunstenaars in dans, theater, performance of uit de nachtcultuur. Ze kunnen betaalbaar de ruimte huren en hun werk uitproberen.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) is al langer bezig met het ontwikkelen van cultuurplekken en broedplaatsen in buurten waar weinig aanbod was. De Dapper is daar een voorbeeld van. Bureau Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam financiert de verbouwing en verduurzaming in 2023, in september van dat jaar gaat De Dapper als het goed is open.

Nachtclubachtige performances

Danse: “Ik hoop dat kunstenaars hier komen en gedurfde dingen doen. Ik ben iemand van het beeldend locatietheater, maar verheug me ook op hedendaagse klassieke muziek met zelf uitgevonden materialen of toonsoorten, of op dans in combinatie met beeldende kunst. Ze mogen De Dapper helemaal ombouwen, lekker spelen en maken en weer terugvormen.”

In hetzelfde pand zit overigens openbare basisschool De Dapper. Het lijkt Danse leuk als een paar keer per jaar de wand opengaat en de scholieren ook het theater komen gebruiken.

Nieuw is de ruimte die Danse wil geven aan ‘nachttheater’. Omdat het Muiderpoorttheater een bar heeft en een tapvergunning, mag De Dapper tot 03.00 uur ’s nachts open blijven. “We denken aan nachtclubachtige performances, met mode, muziek. Een beetje zoals Club Trouw of de Supperclub waren. Dat trekt ook weer een nieuw publiek.”

De Dapper krijgt geen structurele subsidie, op een bijdrage van het stadsdeel na, dus met ondernemingszin en verhuur moet de organisatie het hoofd boven water houden. “We willen vooral midden in de stad weer een rafelrandje maken. En ik roep iedereen met ideeën op zich te melden: alleen kunnen we dit niet.”