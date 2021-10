Nieuwe plaat van Ed Sheeran staat vol pareltjes, maar soms is het tenenkrommend oversentimenteel

Ed Sheeran is trots op zijn nieuwe plaat. Beeld Atlantic Records

Ed Sheeran behoort sinds dit jaar tot de dertigers en dat is goed terug te horen op zijn vierde studioalbum. Net als bij de voorgangers gaf hij dat als titel een rekenkundig symbool (in dit geval =) mee, uit te spreken als Equals. De Britse singer-songwriter is naar eigen zeggen trotser op het resultaat dan hij was bij, in chronologische volgorde, +, x en ÷.

Equals is zijn meest persoonlijke album en staat in het teken van wat Sheeran de afgelopen jaren meemaakte. Hij trouwde (2018), werd vader van dochter Lyra (2020) en verloor in maart zijn beste vriend, Australische muziekpromotor Michael Gudinski. Al die ervaringen had Sheeran voor het eerst (hij maakte er het lieve liedje First times over) en dat bracht hem tot nieuwe inzichten over het leven. In het kort: zo leuk was dat uitgaan nou ook weer niet (vaderschap), zijn vrouw is zijn betere helft (huwelijk) en leef het leven nu, want morgen is niet vanzelfsprekend (verlies van zijn vriend).

Eenheid

Het is Sheeran gelukt zijn er op zijn nieuwste album eenheid van maken. Mede te danken aan het scherpe gehoor van zijn echtgenote Cherry, die er volgens Ed tijdens een vroege luistersessie een vrolijk popliedje tussenuit plukte. Dát vond ze niet op het album passen. Wat er wel op het album staat: een aantal typische Ed Sheeransongs. Goed in het gehoor liggende en slim geproduceerde popliedjes, volledig geschikt voor de radio. Hoe leuk die nummers (onder meer Bad habits, Love in slow motion, Stop the rain) ook zijn; hoor je er te veel, dan wordt het schouderophaalmuziek.

De pareltjes op Equals zijn toch de liedjes die Sheeran iets minder op het veilige middenpad houden. Zoals de kale pianoballade The joker and the queen, waarin dat kwetsbare, roodharige jongetje van vroeger tevoorschijn komt dat zich afvraagt waarom die mooie vrouw uitgerekend voor hem heeft gekozen. Visiting hours, over het verlies van Gudinski, komt hoorbaar recht uit het hart. Ook Tides, Collide en Be right now zijn muzikaal net wat pittiger en steken er daarom net zo goed bovenuit.

Kromme tenen

Kritiekpunt is wel dat het hier en daar oversentimenteel wordt. Bijvoorbeeld als Sheeran in Visiting hours wenst dat zijn overleden vriend zijn dochtertje nog had kunnen zien. En daarover gesproken: jonge vader Sheeran die smelt voor zijn baby komt op volle kracht de speakers uit in Sandman, een lied dat tenen doet krommen en wordt afgesloten met de onvermijdelijke speeldoos.

Niettemin kan Ed Sheeran tevreden zijn over wat hij met Equals heeft neergezet. De Brit verlengt moeiteloos zijn lidmaatschap van de Champions League van Spotify en komt met dit nieuwe materiaal volgend jaar zonder twijfel goed voor de dag tijdens zijn Europese tournee, waarin hij ook de Johan Cruijff Arena aandoet.