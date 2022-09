Nieuwe novelle Theodor Holman: ‘Hoe geef je je leven zin, vroeg ik me af bij het schrijven’

‘Ik wilde laten zien hoe verschillende opvattingen in je jeugd tot verschillende levens kunnen leiden,’ zegt Theodor Holman over zijn novelle Als de liefde. Beeld Frank Ruiter

Doorgaans begint hij aan zijn column om een uurtje of twaalf. Naar de radio geluisterd, kranten op zijn telefoontje doorgenomen. Nooit een reserve voor als het niet wil of kan. Nu de krant ochtendblad is geworden, is het om drie uur ’s middags inleveren.

Theodor Holman (69) schrijft al veertig jaar voor Het Parool, waarvan zo’n dertig jaar columns. Hoeveel weet hij niet en hij zal best ooit een dag gemist hebben. Maar toen hij vorig jaar onwel was geworden en onverhoeds in een Italiaans ziekenhuis belandde, kon hij onder de scanner alleen maar denken dat die column nog moest. Hij heeft ’m uiteindelijk ingesproken op zijn telefoon. “Net op tijd klaar, niemand wat verteld.”

Schaterlach. “Vind je niet dat ik een lintje verdien?” En in een adem door: “Een kennis zei ooit over een lintje: ‘Je vraagt ’t niet, je draagt ’t niet, je weigert ’t niet.’ Maar ik ben heel erg antimonarchistisch. En mijn vader, die wel monarchistisch was, heeft geweigerd. Die was het niet eens met het Indiëbeleid van de regering. Hij voelde zich geschoffeerd door Wilhelmina, jarenlang was hij assistent-resident geweest en hij werd met een stencil bedankt voor bewezen diensten. En Remco Campert heeft geweigerd. Dus ik zou ook moeten weigeren.”

Naast die dagelijkse column schrijft hij fictie, non-fictie en scenario’s. Nu is er de novelle Als de liefde, over begrafenisondernemer Henk, die vervroegd op pensioen gaat omdat hij met een Volkswagenbusje de wereld in wil gaan – een nieuw leven, liefst met een vrouw. Via zijn vaste datingsite krijgt hij contact met Carine, van haar man had hij de begrafenis ‘gedaan.’ Maar ook jeugdliefde Esther, met wie hij ooit op de kunstacademie zat, keert terug in zijn leven. ‘Ster’ en ‘Honk’ waren ze voor elkaar, ze spraken samen hun eigen ‘grinniktaal’ vol zelfgemaakte woorden en grammaticale onzin.

Hoe lukt u het schrijven van nieuw werk naast die zes columns per week?

“Ik vind het altijd verschrikkelijk als mensen zeggen: ’t Is een vak, hè? Maar het is mijn vak. Wanneer mijn column klaar is en ik heb een idee voor een boek, vind ik het verspilling als ik het niet uitvoer. Het valt wel mee, het geheim is discipline. Niet dat ik discipline heb, maar hierin wel. Een column is 400 woorden, en dan moet ik elke dag 500 woorden aan dat boek schrijven. Dan heb je in twee maanden tijd een boek.”

Wat was bij Als de liefde het niet te verspillen idee?

“Een paar dingen. De inspiratie hiervoor is dat ik vorig jaar twee vriendinnen verloor van toen ik achttien, negentien jaar oud was. Eerst was ik verliefd op de ene, daarna op de andere. Heel leuke, lieve dames, de een kreeg kanker, de andere pleegde zelfmoord. Die taal van Ster en Honk, die spraken we toen. En twee: ik was op een begrafenis aanwezig en ik zag hoe die uitvaartondernemer genoot van zijn werk. Het was een heel kleine begrafenis, van een buurman van toen ik nog op de Willemsparkweg woonde. Ik was voor die mensen door mijn column toch een beetje een Bekende Amsterdammer. De uitvaartondernemer kwam op me af: Wilt u nog een kopje koffie, meneer Holman? Ik maakte een praatje met hem en toen vertelde hij dat het zijn laatste dag was. Daarmee had ik mijn openingszin.”

Een van de thema’s in de novelle is kunst, daarover heeft u behoorlijk wat op uw lever.

“Ik houd heel veel van kunst en ik vond het leuk om een aantal kunstopvattingen tegenover elkaar te zetten. Henk en Esther hebben allebei in de jaren zeventig de kunstacademie gedaan. Hij, die zo goed kon tekenen, wat classicistisch ingesteld, voelde hoe hij niet in de pul viel bij de Andy Warholadepten waartoe zij behoorde, met hun conceptuele kunst. Het is als de strijd tussen klassieke muziek en popmuziek. En ik wilde laten zien hoe verschillende opvattingen in je jeugd tot verschillende levens kunnen leiden.”

“Hoe geef je je leven zin, vroeg ik me af bij het schrijven – Jean-Paul Sartre met zijn existentialisme is mijn grote held. Daaruit komt ook de plot voort. Want Henk, die vindt dat hij zonder die kunst eigenlijk een zinloos leven heeft, heeft er wel wat van gemaakt: als begrafenisondernemer, als alleenstaand vader. Hij denkt: Nu ga ik leven. Maar wat is dat, leven? Dat blijkt toch ook weer niet de voorstelling die hij zich ervan had gemaakt.”

“Esther, die heeft gedaan wat ze wilde, die het letterlijk heeft gemaakt en een beroemd kunstenaar is geworden, eindigt toch met een enorm geprangd gevoel. Ziek is ze, alleen haar kunst is er nog en heeft ze nou wel iets van haar leven gemaakt? Om het op z’n Amsterdams te zeggen: Oi! Het is grappig en tragisch tegelijk.”