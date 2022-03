Nieuwe Netflixserie Grond: praatjesmakers willen snel en makkelijk geld verdienen in de uitvaartbranche

Ismael (Yassine Ouaich, rechts) probeert met collega-nietsnut Jean-Baptiste (Ward Kerremans) rijk te worden met kansloze uitvindingen. Beeld Netflix

In Nederland zijn Adil El Arbi en Bilall Fallah nog geen klinkende namen, maar in België zijn ze minstens zo beroemd als de makers van Mocro Maffia hier. Als regisseurs en scenarioschrijvers braken El Arbi en Fallah in 2015 in België door met hun harde misdaaddrama Black, waarna ze in 2018 een nog groter publiek bereikten met de brutale actiefilm Patser, met Ali B als gangster.

Die film bleek hun visitekaartje voor Hollywood, want de Belgen mochten Will Smith en Martin Lawrence gaan regisseren in Bad Boys For Life, een sequel die in 2020 met een opbrengst van ruim 200 miljoen dollar de best bezochte film in de VS was.

Momenteel is het regieduo bezig met de verfilming van Batgirl en worden ze genoemd als regisseurs van Beverly Hills Cop 4. Een indrukwekkende staat van dienst voor deze jonge Vlaamse filmmakers, beide dertigers, die elkaar kennen van hun filmopleiding.

Pizzaschaar

Tussen alle big budget Hollywoodproducties door zagen El Arbi en Fallah kans om de Netflixserie Grond te regisseren. Deze vlotte komedie draait wederom om twee praatjesmakers die snel en gemakkelijk geld willen verdienen. De Marokkaanse Ismael, bijgenaamd Smile (Yassine Ouaich), is als zoon van een begrafenisondernemer opgegroeid met de zekerheid dat de een zijn dood de ander zijn brood is.

Zijn vader Omar verdiende vooral aan repatriëring van Marokkaanse overledenen wier laatste wens het was om in Marokkaanse grond te worden begraven. Dat gebeurde ook met Ismaels moeder, die overleed toen hij 12 was. Hoewel het haar uitdrukkelijke wens was te worden begraven in België, dicht bij haar kinderen, liet vader Omar haar toch in Marokko begraven.

Sindsdien wil Ismael niets meer met zijn vader en diens bedrijf te maken te hebben en probeert hij samen met collega-nietsnut Jean-Baptiste (Ward Kerremans) rijk te worden met kansloze uitvindingen, zoals de pizzaschaar en de boterstick.

Vrieskist

Zijn zus Nadia helpt inmiddels mee in het bedrijf van haar vader, samen met haar man Rachid. Wanneer vader Omar op reis gaat en het bedrijf overdraagt aan Nadia én Ismael – tot grote woede van Rachid – begint Ismael de mogelijkheden van de begrafenisbranche te ontdekken. Eerst proberen hij en Jean-Baptiste snel geld te verdienen door een overleden Marokkaanse man geïmproviseerd te repatriëren in een vrieskist op een aanhangwagen, maar die ondoordachte actie loopt al bij het eerste benzinestation faliekant mis.

Vervolgens ziet Ismael een uitgelezen kans in een mislukte aankoop van zijn zwager. Die had in Marokko tegels besteld, maar kreeg in plaats daarvan twee kisten grond bezorgd. Ismaël bedenkt een – in zijn ogen – briljant plan: dankzij die Marokkaanse grond kunnen islamitische nabestaanden hun overledenen in België, én in Marokkaanse grond begraven. Uiteraard levert ook dit plan de nodige obstakels op.

Visuele hoogstandjes

Grond is een brutale schelmenkomedie waarin vlotheid en platheid vaak hand in hand gaan. Subtiliteit is nu eenmaal niet het handelsmerk van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Virtuositeit wel, want Grond zit vol visuele hoogstandjes die in een actiefilm niet zouden misstaan. Daarmee zal de Netflixserie vooral het publiek aanspreken dat ook de eerdere snelgesneden producties van het duo wist te waarderen.