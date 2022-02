Nieuwe liedjes voor elke nieuwe voorstelling? Nergens voor nodig, zegt kleinkunstenaar Theo Nijland

In Ontboezemingen van een blij mens grasduint Theo Nijland door zijn rijke oeuvre. Prachtige liefdesliedjes worden gevolgd door bijtend sarcasme. En een afrekening met Marco Borsato.

Wie heeft toch bedacht dat je voor een nieuwe voorstelling nieuwe liedjes moet schrijven? Dat doet een ander maar, grijnst Theo Nijland smalend. Ontboezemingen van een blij mens is een soort best-of met wat verse elementen. Of zoals popartiesten het noemen: een concert.

Nijland, bewierookt kleinkunstenaar, charmant mens, is inmiddels 67 jaar oud. Zijn nieuwe knie doet het amper en de pit waarmee hij ooit Evita zong, een musicalachtige aanklacht tegen de musical, is deels uit zijn stem verdwenen. Hij brengt het nu lager en bedeesder, bijna als een luisterliedje. Dan blijft er niet zo veel van over. Dat lijkt de zanger zelf ook te beseffen, want hij kapt het nummer voor de finale af.

Het is één van de weinige inzakkers tijdens een fijn avondje Nijlanden. Alle benodigde ingrediënten zijn aanwezig: het graven in de kinderziel (hij werd ooit Theo Nylonkous genoemd en was ’te oppervlakkig om depressief te zijn’), schitterende liefdesliederen en de half gespeelde, half gemeende verontwaardiging waar ook wijlen Jeroen van Merwijk zich van bediende.

Borsato

Op het album Verstand van weemoed zong Nijland in 1999 over Marco Borsato. Die was in commercieel opzicht veel succesvoller dan hij, maar kon er in zijn ogen eigenlijk niks van. ‘De teksten: mwah, de liedjes: mja… Maar ik vertel je: ik zal de tand des tijds doorstaan, hij niet.’ Dat zijn anno 2022 even geestige als profetische woorden.

Die vette knipoog staat oprechte emotie gelukkig nooit in de weg. Als een zoveelste storm hoor- en voelbaar tegen De Kleine Komedie beukt, maant Nijland het publiek tot stilte. Even luisteren met zijn allen. De wind kalmeert.