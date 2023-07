Nieuwe generatie musea succes onder jongeren: ‘Wij willen een brug slaan tussen het Westergasterrein en het Museumplein’

Ze zijn opgericht zonder overheidssteun, trekken opvallend veel jongeren en breken met het traditionele tentoonstellingsmodel. Een nieuwe generatie musea is here to stay, en ook traditionele musea kunnen daar de vruchten van plukken. ‘Ons publiek bestaat uit latente kunstliefhebbers die meestal niet naar de reguliere musea gaan.’

Vier jaar geleden bezocht Patrick Alders L’Atelier des Lumières in Parijs en was van zijn sokken geblazen. In de trein terug schreef hij meteen een mail aan de directie van de tentoonstellingsruimte waar beroemde schilderijen met bewegende projecties tot leven worden gebracht. Iets soortgelijks wilde hij opzetten in Amsterdam. Op 22 april 2022 was het zover. In een hal op het Westergasterrein werd het premièrepubliek van Fabrique des Lumières ondergedompeld in het werk van Gustav Klimt en Friedensreich Hundertwasser.

“In de eerste tien maanden hebben we een half miljoen betalende bezoekers getrokken,” zegt Alders. “Dit jaar mikken we op 700.000 tot 800.000. En dat is nog zonder corporate events als diners en personeelsfeesten. We voorzien duidelijk in een behoefte. Ons publiek bestaat uit latente kunstliefhebbers die meestal niet naar de reguliere musea gaan. Wat wij bieden is laagdrempelig, we spelen in op ervaring, niet op kennis. Als je in een traditioneel museum de context niet kent, is het meestal ingewikkeld om het getoonde op waarde te schatten. Bij ons is dat niet nodig. Ons aanbod gaat rechtstreeks naar de cortex en het hart.”

Alders beschrijft de presentatie van Fabrique des Lumières als ‘een real life metaverse’. “Je bent als je fysieke zelf in een digitale omgeving. Het is geen virtual of augmented reality. Zonder bril of scherm word je opgenomen in de wereld van de kunstenaar.”

Hoog Instagramgehalte

Fabrique des Lumières is niet de enige recente toevoeging aan het hoofdstedelijke kunstcircuit. Hoewel Amsterdam al meer dan honderd musea telt en behoort tot de steden met de hoogste museumdichtheid ter wereld, blijft het aantal groeien. “Het aanbod wordt niet alleen breder maar ook diverser,” constateert Olav Velthuis, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. “Het is een bonte groep, de nieuwe generatie musea, met onderling grote verschillen. De enige overeenkomst is dat het private initiatieven zijn die grotendeels zonder subsidie opereren.”

Een deel van die nieuwe kunstpodia laat zich kwalificeren met de nog steeds niet lekker te vertalen term ‘immersive’. Velthuis: “Je hebt de zeer toegankelijke variant zoals Fabrique des Lumières, en de meer artistieke invulling zoals Nxt Museum. Maar beide hebben een hoog Instagramgehalte. Deze musea leunen sterk op nieuwe media, die ze inzetten om een emotionele, sensuele en sociale ervaring neer te zetten. Wat ze onderscheidt van de reguliere musea is dat ze een beperkt aantal werken tonen, vergelijkbaar met festivals als TodaysArt of de voorstelling Euphoria tijdens het Holland Festival, maar dan op permanente basis.”

“Een museum als Moco is weer een andere categorie, die nauw verbonden is met massatoerisme. Het programma is grotendeels gericht op buitenlandse bezoekers en de marketing is sterk ontwikkeld. Die begint al op Schiphol. Zo’n plek is vergelijkbaar met de koekjeswinkels en frietzaken die populair zijn door TikTok.”

Kunstwerk 'Diamond Matrix' van Studio Irma in het Moco Museum (Modern Contemporary Museum). Na Amsterdam is er sinds oktober 2021 een tweede vestiging van Moco in Barcelona. Beeld Keesnan Dogger/ANP

Over de derde en laatste categorie nieuwe musea, de presentatieplekken van privéverzamelingen, publiceerde Velthuis in april een nieuwe studie. Daarin is te lezen dat dit fenomeen de afgelopen twintig jaar enorm in opkomst is. Er zijn wereldwijd inmiddels 446 van dit soort expositieruimtes, merendeels in Europa, de VS en Azië.

Velthuis: “Ze zijn een teken van toegenomen inkomensongelijkheid en behoren toe aan een groeiende groep superrijken. In Amsterdam hebben we daar geen voorbeeld van. Ook de Hartwig Art Foundation, die nu een museum bouwt aan de Parnassusweg, valt niet onder deze definitie. Die is namelijk wel opgezet door een rijke eigenaar, maar laat niet zijn collectie zien.”

Vreemd is die afwezigheid van privémusea in Amsterdam volgens Velthuis niet. “Er is hier al veel aanwezig. Dat is anders in bijvoorbeeld Wassenaar, waar Museum Voorlinden – dat inhoudelijk best veel overlap heeft met reguliere musea voor hedendaagse kunst – echt iets heeft toe te voegen.”

Rauw en laagdrempelig

De nieuwe generatie musea in Amsterdam brengt niet méér van hetzelfde. Dat geldt zeker voor Straat op het NDSM-terrein. “Wat wij brengen is uniek, nergens ter wereld zie je streetart en graffiti op deze schaal,” stelt zakelijk directeur Marion Wolff. “Dit museum is niet opgericht door een vermogende eigenaar, maar is begonnen vanuit de IJhallen. Het idee was om de lasloods te verfraaien en mensen naar Noord te trekken. Het is een podium geworden voor kunstenaars die elders amper aan bod komen. Vanaf 13 augustus brengen we bijvoorbeeld de Amerikaanse streetartist en activist Shepard Fairey, die bekend is van het rood-blauwe Hope-portret van Barack Obama.”

Straat ging in 2020 open en moest vanwege corona meteen weer sluiten. In 2022, het eerste volledig operationele jaar, trok het museum 127.000 bezoekers. “Een mix van jong en oud, met een piek in jongvolwassenen,” vertelt Wolff. “Ons gebouw is lekker rauw en oogt niet als een museum. Dat werkt drempelverlagend. Bovendien behandelen we maatschappelijk relevante onderwerpen die jongeren aanspreken. Dat werd gezien en gewaardeerd door ABN Amro, dat zich meteen in het eerste jaar meldde als sponsor.”

Jongeren weten ook massaal de weg te vinden naar Nxt Museum, het museum voor nieuwe mediakunst aan de Asterweg in Noord. “Zo’n 60 procent van onze bezoekers is jonger dan 35 jaar en 34 procent bestaat uit studenten,” weet oprichter Merel van Helsdingen.

“Ze komen binnen, gaan rustig op de grond liggen en snappen het werk. Aan zestigers moet je uitleggen dat het überhaupt kunst is en geen game. Onze thema’s als identiteit, gender en digital fashion sluiten aan bij de generatie twintigers en dertigers van nu. En we hebben een jonge, internationaal samengestelde staf, die allemaal betaald en opgeleid zijn zodat ze alles tot in detail kunnen toelichten.”

Ondernemende idealisten

Van Helsdingen koos er bewust voor Nxt Museum onder te brengen in een bv en niet in een stichting. “Dat maakt je flexibeler. Toen we deze plek vonden, moesten we snel beslissen. Dat gaat niet als je eerst dikke pakken papier moet invullen om goedkeuring te krijgen. De bv-structuur levert ons ook creatieve vrijheid. Wij hoeven niemand onze keuze van kunstenaars en onderwerpen voor te leggen. Wat goed uitkomt, want wij opereren buiten de gebaande paden, putten ook uit de hoek van digital design en gaming.”

Nxt Museum moet zijn investeringen grotendeels terugverdienen door kaartverkoop. Een regulier ticket kost 24,75 euro, studenten betalen 18 euro. Van die inkomsten blijft echter weinig over. Nxt Museum schrijft zwarte cijfers, maar de terugbetalingsverplichtingen van de coronacrisis drukken op de kapitaalspositie en daarmee op de ruimte om te groeien.

“We stoppen bovendien een deel van de omzet in residencies voor kunstenaars, educatieve projecten en een publiek programma,” vertelt de directeur. “Wij willen teruggeven aan de kunst, dat is ons bestaansrecht. Noem het idealisme, maar ik denk dat dat best kan samengaan met winstgevendheid. Ik geloof in musea die zichzelf bedruipen en in cultureel ondernemerschap. Dan kan de overheid meer geld geven aan de makers.”

Roze tram

De ondernemende aard van de nieuwe musea manifesteert zich onder andere in ruimere openingstijden. Nxt Museum is doordeweeks open tot 21 uur en in het weekend zelfs tot 22.30 uur. Fabrique des Lumières introduceert deze zomer avondopenstellingen, waarin de programma’s van afgelopen jaar op reprise gaan voor wie ze nog niet gezien heeft. De nieuwelingen maken volop gebruik van sociale media en bouwen online aan een community. Straat voerde geen grote marketingcampagne in zijn eerste jaar, maar genereerde via partners als GetYourGuide, Tripadvisor en Tiqets.com een constante stroom aan internationale free publicity.

Het reguliere museumcircuit heeft dit soort strategieën om vooral jongere bezoekers te trekken inmiddels ook ontdekt. Met de ‘Meet Van Gogh Experience’ liep het Van Gogh Museum zelfs voorop in de immersivetrend. En de ‘leen je kaart uit aan iemand anders’-actie van de Museumkaart heeft veel weg van de Date Nightcampagne van Nxt Museum, die bezoekers gratis een partner liet meenemen.

“Dat was een bijzonder succesvolle actie, die leidde tot veel reacties op sociale media – en niet van de traditionele Museumkaarthouders van de babyboomgeneratie,” stelt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, die verantwoordelijk is voor de Museumkaart.

Groot inzetten op marketing zoals Moco dat doet met postercampagnes en zelfs een roze tram, is volgens Carasso een onhaalbare kaart voor reguliere musea. “De 468 geregistreerde Nederlandse musea die wij representeren kunnen die uitgaven niet doen. Anders dan veel van die nieuwe initiatieven hebben zij collecties die ze moeten beheren. De budgetten om dat te doen zijn door inflatie en gestegen energieprijzen flink onder druk komen te staan. Bovendien hebben ze een anbi-status, wat betekent dat ze het algemeen nut dienen en geen winstoogmerk hebben.”

Televisiebaby’s

Uit een onderzoekje waarvan de Museumvereniging begin april de resultaten publiceerde, blijkt dat de meeste reguliere musea weer ongeveer op precoronapeil zitten. Opmerkelijk is de groei in jonge bezoekers. In de eerste maanden van 2023 verdrievoudigde de groep tot 13 jaar en verwelkomden musea twee keer zoveel 19- tot 25-jarigen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Of de laagdrempelige nieuwe musea hierin een rol hebben gespeeld, durft Carasso niet te zeggen. “Maar als iemand na een bezoek aan Moco doorloopt naar het Rembrandthuis of Rijksmuseum, zijn ze een aanwinst voor de sector.”

Ook hoogleraar Velthuis denkt dat de nieuwe musea een algemeen positief effect hebben, hoewel hij er nog geen cijfers voor heeft. “Kunst is een aangeleerde smaak,” stelt hij. “Die bouw je op in stapjes en die nieuwe initiatieven kunnen leiden tot een verdere smaakontwikkeling waar ook de traditionele musea baat bij hebben.”

Alders van Fabrique des Lumières ziet het zelfs als een doel. “Wij willen een brug slaan tussen het Westergasterrein en het Museumplein. Dat deden we al door tijdens de Klimttentoonstelling samen te werken met het Van Gogh Museum, waar toen het echte werk van Klimt te zien was.”

Alders, die afkomstig is uit de tv-wereld, maakt een vergelijking met de tijd waarin streamingdiensten opkwamen. “Toen zei men: televisie is dood. Maar wij antwoordden: nee, televisie is niet dood maar heeft baby’s gekregen. Dat gebeurt nu ook met het museumlandschap. Met z’n allen maken we de sector breder.”