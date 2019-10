Nieuwe directie ID&T mikt weer op groei in buitenland

Ritty van Straalen keert terug bij ID&T. Beeld Dieuwertje van der Stoep

“We willen onze leidende positie in Nederland verstevigen, maar ook met nieuwe dingen aan de slag gaan zodat dit bedrijf weer jaren vooruit kan,” aldus Ritty van Straalen (1974), die eerder al werkte bij ID&T en tussen 2006 en 2012 ook onderdeel was van de directie.

Met Van Straalen naast oprichter Wouter Tavecchio en Bastiaan Heuft in de directie moet ID&T weer vooruit gaan kijken. “Er is weer ruimte om te investeren. Dat is een van de belangrijkste redenen waarvoor ik ben terug gevraagd.”

ID&T, opgericht in 1992 door Landsmeerders Duncan Stutterheim, Irfan Ewijk en Theo Lelie, kende een moeilijke periode na de overname door het Amerikaanse entertainmentbedrijf SFX in 2013. Van Straalen verhuisde na de overname naar New York en maakte de periode van dichtbij mee.

“SFX was een kaartenhuis,” blikt Van Straalen terug. De Amerikanen bleven maar geld lenen en bedrijven opkopen. “Er werd extern geld opgehaald. Daar werden bedrijven mee gekocht. Dan kwamen er mooie verhalen en werd er nog meer geld opgehaald om nog meer bedrijven te kopen. Het geld werd niet gebruikt om te investeren in ID&T. Toen niet aan de rentelasten kon worden voldaan, stortte SFX in elkaar.”

Nu zit ID&T in een interessante periode, vindt Van Straalen. “De laatste jaren waren niet zo leuk. Er moest vooral orde op zaken worden gesteld. Nu gaan we een nieuwe fase in waar kwaliteit, innovatie en groei centraal staan.”

‘Niet vergalopperen’

Van Straalen waakt ervoor dat het bedrijf niet weer in de SFX-valkuil trapt. “We gaan ons niet vergalopperen met geld ophalen. We zijn nu juist heel autonoom aan het groeien. Zo gaan we van verschillende festivals die nu uitverkopen de capaciteit vergroten. En we zoeken gerichte acquisities om onze portfolio te verbreden.” Onlangs nam het bedrijf nog een belang van 50 procent in de organisatie Art of Dance en boekingskantoor Most Wanted DJ.

Volgens Van Straalen is er ook nog steeds veel vraag naar de kennis van ID&T. “Vooral de festivalbeleving hebben wij anders neergezet. Die knowhow kan ook interessant zijn voor anderen in de evenementenindustrie. Onze festivals zijn niet alleen tot in de puntjes conceptueel uitgewerkt, wij letten altijd op ‘dissatifiers’. Dat zijn zaken waar je bezoekers niet over hoort als het goed geregeld is, maar waar ze wel over klagen als het niet goed is. Denk aan logistiek, toiletten en ingangen.”

Voor Van Straalen betekent internationale groei ook niet dat ID&T in het buitenland alles zelf gaat proberen. “Het is beter om een goede betrouwbare lokale partner te zoeken die de situatie kent en die wij met behulp van onze kennis uitbouwen.”

Van Straalen begint op 1 november officieel bij ID&T. Hij blijft wel partner in zijn huidige zelf opgezette bedrijf Fourmation Experience Pioneers. “Maar ik richt mij volledig op ID&T.”

Volgende week is Van Straalen nog te vinden op Amsterdam Dance Event. “Ik ga wel kijken bij wat conferenties en feestjes, maar het hoogtepunt is voor mij toch Our Story – 15 Years Tomorrowland in de Ziggo Dome.” Van Stralen en Fourmation organiseren ter ere van het vijftienjarig bestaan van het vermaarde Belgische dancefestival een avond tijdens ADE met grote namen als Afrojack, Armin van Buuren en Netsky, die samen met het Metropole Orkest drie uur lang danceclassics ten gehore zullen brengen.