Nieuwe directeur Paradiso: wit, man en ‘specialist in diversiteitsbevordering’

Beeld ANP Kippa

Ze liggen vlak bij elkaar en bedienen voor een groot deel hetzelfde publiek. Toch zijn De Melkweg en Paradiso werelden op zich en dat personeel de ene popzaal verruilt voor de andere komt eigenlijk zelden voor. Nog veel ongebruikelijker is de gang die Geert van Itallie (57) tussen beide instituten maakt.

Na tien jaar adjunct-directeur van Paradiso te zijn geweest, werd hij in 2011 algemeen directeur bij De Melkweg. Komend najaar keert hij terug naar Paradiso om daar het directeurschap op zich te nemen. Hij volgt er Mark Minkman op, die in oktober 2019 onverwacht aankondigde te vertrekken.

Van Itallie keert terug bij Paradiso in zeer roerige tijden. Vorige week werd bekend dat de popzaal als gevolg van de coronacrisis een kwart van het personeel moet ontslaan: van de 230 banen zullen er 60 verdwijnen. “Maar dit speelt natuurlijk al veel langer, de vacature bij Paradiso is van december vorig jaar,” zegt de nieuwe directeur daar zelf over. “Ik ben door Paradiso gevraagd, ik heb niet zelf gesolliciteerd.”

Vet op de botten

Wel vond hij het een moeilijke afweging: weggaan bij De Melkweg in deze barre tijden, kon dat wel? Aan de andere kant is het geen zinkend schip dat Van Itallie na de zomer verlaat. “We hebben de laatste jaren heel goed gedraaid, waarbij we telkens onze bezoekersrecords verbeterden. Ook 2020 zag er veelbelovend uit, we hadden waanzinnige voorverkoopcijfers. In 2007 moesten we flink reorganiseren, nu wilden we de top van de organisatie weer uitbreiden. De vacatures voor functies als operationeel directeur en hoofd horeca lagen al klaar.”

Nadat het popcircuit in maart tot stilstand kwam door corona, stond Paradiso al snel aan de rand van de afgrond. De Melkweg staat er iets beter voor, volgens Van Itallie: “We hebben nog wel wat vet op de botten en onze kosten zijn, onder meer door het afblazen van die vacatures, lager. Maar alleen redt De Melkweg het niet; de vraag is wat we van de gemeente en het rijk aan extra’s kunnen verwachten.”

Wat is Van Italie van plan als hij per 1 september aantreedt bij Paradiso? “Die ontslagen zijn vreselijk natuurlijk, die doen ook veel met de mensen die wel blijven. Ik hoop dat we in september weer fris vooruit kunnen kijken en ook weer een stip op de horizon durven zetten: daar moeten we naartoe.”

Kern

Is het huidige Paradiso anders dan het Paradiso dat hij in 2011 verliet? “Ik heb altijd nauw contact gehouden. Ik kwam er zeker drie keer per week bij concerten en ik tennniste met directeur Mark Minkman. Ik denk dat er in de kern niet veel veranderd is. Paradiso is de afgelopen tien jaar wel veel meer buiten de deur gaan organiseren. Dat zal niet meer gaan; er moet worden gefocust op Paradiso zelf en de Tolhuistuin.”

Het is opvallend dat, nu er zoveel te doen is rond diversiteit en inclusiviteit, de nieuwe directeur van Paradiso toch weer een witte man van zekere leeftijd wordt. “Ik kan het niet ontkennen,” zegt hij daar zelf over. “Maar ik ben wel een specialist in het bevorderen van diversiteit. Toen ik begon bij De Melkweg was dat een vrij witte organisatie, zoals Paradiso dat nu nog is, daar zijn veel te stappen te maken.”

“Het mooie van poppodia is dat je bij het bevorderen van diversiteit kunt beginnen met de inhoud. Acht jaar geleden hebben we in De Melkweg van de zaterdag een vaste hip­hopavond gemaakt. Daarmee trokken we niet alleen een diverser publiek, het barpersoneel werd op die avonden ook diverser.

“Je kunt veel sturen op inhoud, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Je moet actief werken aan een diverse personeelsopbouw in alle onderdelen van de organisatie. Bij De Melkweg heb ik dat met succes gedaan, nu wil ik het in Paradiso doen. En als ik er dan over een jaar of acht vertrek, hoop ik dat ik word opgevolgd door iemand die meer dan ik die diversiteit ook zelf uitstraalt.”