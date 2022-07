Nieuwe dependance van Stedelijk Museum voor opkomend kunsttalent

Het nieuwe Buro Stedelijk moet in de oudbouw van het Stedelijk Museum komen. Beeld Remko de Waal/ANP

Buro Stedelijk – ‘een nieuwe, experimentele plek voor kunst uit Amsterdam en de wereld,’ aldus de pay-off – zal worden geleid door een nog te werven zelfstandige curator (‘M/V/X, 32 uur per week,’ aldus de advertentie) en moet gaan functioneren als ‘kritische en zelfkritische luis in de pels van het grote museum’.

Brug slaan

Doel van Buro Stedelijk, dat multidisciplinair moet worden, met de focus op het productieproces, is ‘een brug slaan tussen het atelier, de opleidingen, de galerieën en het museum’. Het programma wordt in eerste instantie gevoed vanuit de creatieve scene in Amsterdam, maar zal op termijn ook een internationale dimensie krijgen.

Het initiatief is ontwikkeld in nauwe afstemming met de Rijksakademie en De Ateliers en wordt ondersteund door Ammodo en Fonds 21. Als alles volgens schema verloopt, zal Buro Stedelijk vanaf de eerste maanden van 2023 gaan programmeren. Het is de bedoeling dat er jaarlijks vier presentaties komen, die een onderzoekend en visueel aansprekend karakter hebben. Buro Stedelijk wordt gehuisvest op de begane grond van de oudbouw (ruim 200 m2 oppervlakte) en zal tijdens eigen avondopenstellingen toegankelijk zijn via de oude ingang aan de Paulus Potterstraat.

Opvolger SMBA

Buro Stedelijk kan worden gezien als de opvolger van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de dependance in de Rozenstraat die in juli 2016 de deuren sloot. In 2017 – het Stedelijk Museum werd destijds nog geleid door Beatrix Ruf – waren er ook al vergevorderde plannen voor een dependance ‘ter versterking van het hedendaagse kunstveld, waarin de onafhankelijke presentatie-instituten het niet makkelijk hebben’.