Nieuw zelfportret Vincent van Gogh ontdekt dankzij röntgenfoto

Links Head of a Peasant Woman with a white hat (1885), rechts het met röntgenlicht gevonden zelfportret op de achterkant. Beeld National Galleries of Scotland

Het zelfportret was verscholen onder dikke lagen lijm en karton. In het portret heeft de schilder een hoed met rand op en draagt hij een halsdoek die losjes omgebonden zit. De rechterkant van zijn gezicht is in schaduwen gehuld, zijn linkeroor is goed te zien. Van Gogh, die leed aan depressies, sneed in 1888 tijdens een zenuwinzinking zijn linkeroor af. Volgens NRC twijfelt het Van Gogh Museum in Amsterdam niet aan de echtheid van het werk.

De conservator van het museum Lesley Stevenson verklaart tegenover de BBC dat de medewerkers ‘geschokt’ waren toen ze op de röntgenfoto ineens Van Gogh naar hen zagen staren. “Dit is een belangrijke ontdekking, omdat het bijdraagt aan wat we al weten over het leven van Van Gogh,” zei Stevenson tegen de Britse nieuwszender.

Het portret werd gevonden aan de achterkant van het werk Hoofd van een boerin met witte muts, dat Van Gogh in 1885 schilderde van een vrouw uit Nuenen. Dat schilderij bevindt zich al sinds 1960 in de collectie van het museum in Edinburgh. Van Gogh schilderde het zelfportret vermoedelijk in 1887 in Parijs. De schilder gebruikte om geld uit te sparen wel vaker de achterkant van al beschilderde doeken.

Het onderzoek vond plaats ter voorbereiding op de tentoonstelling A Taste for Impressionism, die over twee weken opent. Daarin zal nu niet alleen het portret van de boerin te zien zijn, maar ook de röntgenfoto van het zelfportret. Experts gaan na de expositie aan het werk om het zelfportret te restaureren.