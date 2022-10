Nieuw album van zangeres S10: ‘Ik dacht steeds: wat heb ik nog te vertellen’

Vrijdag verschijnt het nieuwe album van S10, Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt. En dat terwijl de zangeres een jaar lang amper een woord op papier kreeg. In de studio van een Zweedse producer durfde ze weer te zingen, omdat hij haar niet verstond.

Een interview met S10 (Stien den Hollander, 21) verloopt tegenwoordig niet meer ongestoord, zeker niet als je op het terras van een café op de Prinsengracht zit. Na vijf minuten is ze al twee keer aangesproken – eerst door een verlegen meisje, daarna door een moeder met haar dochter. Vooral het eerste meisje is zenuwachtig.

Als ze om een foto heeft gevraagd en ze die samen gaan maken, legt Den Hollander haar hand op haar schouder en zegt: “Geen zenuwen.” Vervolgens kijkt ze vrolijk de camera in. Ze komt weer zitten en moet lachen: “Nu kun jij opschrijven dat ik de hele tijd word herkend.”

Tot vier uur in de kroeg

Sinds S10 in mei in Turijn deelnam aan het Eurovisie Songfestival wórdt ze ook de hele tijd herkend en is haar leven veranderd. Het nummer De diepte, waarmee ze de elfde plaats behaalde, werd een hit en is nu op Spotify meer dan 38 miljoen keer beluisterd.

Er volgde een hectische zomer, met uitverkochte shows en optredens op festivals als Concert at Sea. En toch voelde het voor Den Hollander als haar gewoonste zomer ooit, een zomer waarin ze naar eigen zeggen voor het eerst onbezonnen een jong mens kon zijn. “Vanaf het begin van mijn carrière ben ik druk geweest en had ik veel verantwoordelijkheid. Na een periode van twee jaar stilte door corona kon deze zomer alles weer en leerde ik een andere Stien kennen. Dat was leuk.”

Wat voor Stien ze leerde kennen? “Iemand die tot vier uur in de kroeg kan zitten. Die kan dansen. Die mensen bij elkaar weet te houden. Die feestjes weet te organiseren. Hiervoor was ik een huismus. Ik ging om tien uur slapen en deed niet zoveel. Ik was echt een omaatje.”

Nooit in de studio

Tussen de bedrijven door moest er nog een album worden gemaakt. En S10 is niet iemand die ‘een paar keer per week’ in de studio te vinden is; ze zit bijna nooit in de studio, alleen als het echt moet. En op een gegeven moment moest het echt. Haar laatste plaat, Vlinders , dateerde uit 2020 en daarvoor had ze op zijn minst elk jaar een nieuw project uitgebracht.

Maar het ging niet. Het succes van De diepte benauwde haar. “Ik kon niet meer schrijven. Ik was bang dat Sim Fane (haar vaste producer, red.) alles dom vond wat ik schreef.”

Niet dat hij haar dat gevoel gaf, maar ze dacht steeds: wat heb ik nog te vertellen? “En dat gevoel heb ik heel lang gehouden. Dik een jaar twijfelde ik aan ieder woord dat ik op papier zette. Als antwoord op de vraag wat ik nog te vertellen had, dacht ik echt: niks eigenlijk.”

Stockholm

Hoe dat veranderde, is opmerkelijk. Ze reisde aanvankelijk naar Stockholm om met Sim Fane aan nieuwe muziek te werken. Dat verliep moeizaam. Later ging ze weer, maar dit keer alleen, om met de Zweedse producer August muziek te maken. In een studio in een kelder in het centrum van Stockholm, waar ze een week lang verbleef, bevrijdde ze zichzelf van al haar twijfels en gedachten en durfde ze weer te zingen. “Omdat hij toch niets verstond van wat ik zei. Daardoor vond ik weer terug wat ik wilde zeggen.”

Dat was niet één ding. Ze realiseerde zich dat ze kon opschrijven wat ze wilde, dat het niet uitmaakte wat ze zou zeggen. Ze moest het gewoon zelf kwijt en niet bezig zijn met de ander, schrijven voor de luisteraar.

Kleine werelden op zichzelf

Na het Songfestival lukte het haar met Sim Fane en Léon Paul Palmen het album af te ronden. Een plaat met veertien nummers, die volgens de zangeres ‘kleine werelden op zichzelf’ zijn. En een plaat die een bijzondere titel draagt: Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt. S10 haast zich te zeggen dat er geen ‘jij’ is. Het album gaat over herinneringen. Het ontstond uit de vele gedachten die ze had over het besef dat ieder mens opgesloten zit in een eigen wereld, met een eigen realiteit en dat ‘onze gedachten onze geheimen’ zijn. “De dingen die jij meemaakt, wat jij ervan onthoudt, dat maakt wie jij in je hoofd bent.”

“Als iemand overlijdt, zeggen mensen: die persoon blijft voor altijd, zolang jij aan hem denkt. Maar het is ook vet om dat te zien als je nog in leven bent. Ik wil graag betekenisvol kunnen zijn terwijl ik er nog ben, want ook als ik er nog ben, besta ik voor altijd.”