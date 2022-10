Niet zomaar een interview: Hans van der Togt had de moed zich in al zijn eenzaamheid en ongeluk te laten zien

In het boek In de Spiegel schrijven 79 interviewers over dat ene vraaggesprek dat hen altijd bijbleef en dat hun zelfs nieuwe inzichten over hun vak én zichzelf bezorgde. Een voorpublicatie over het interview met oud-quizmaster Hans van der Togt door Paroolredacteur Stefan Raatgever.

Toen ik in de zomer van 2016 het dijkhuisje van oud-presentator Hans van der Togt in het Friese Achlum binnenstapte, had ik geen idee hoe verdwaasd ik een kleine drie uur later weer in de auto richting Afsluitdijk zou rijden.

Van der Togt bleek verbijsterend eerlijk. Zozeer zelfs dat hij me een beeld schilderde van het ouder worden als alleenstaande homoseksuele man dat me de hele weg naar huis in stilte liet nadenken. Over hem, maar ook over mezelf.

De aanleiding voor het gesprek was vrij dun geweest. Het tv-programma Rad van Fortuin kwam terug op televisie. Niet langer met Van der Togt als presentator – terwijl die van het spelletje in de jaren 90 toch een enorme hit had gemaakt. Het was André Hazes die voortaan het prijzenrad zou aanzwengelen. Mijn interviewidee was de oude quizmaster kort te vragen naar zijn verwachtingen van die doorstart en dan verder te praten over zijn huidige leven.

Overvallen door eenzaamheid

Die opzet slaagde. Op papier althans. Want al pratend deelde Van der Togt veel meer dan een paar gedachten van een tv-ster op leeftijd. Zonder terughoudendheid vertelde hij over de eenzaamheid die hem na zijn verhuizing van Amsterdam naar Friesland had overvallen.

Gaandeweg ontvouwde zich een ontluisterend verhaal over het bestaan van een tv-ster sinds de lichten van de schijnwerpers hem niet langer beschenen. De tv-wereld ontpopte zich eens te meer als een bordkartonnen decor waarachter het gewone leven ook een gevierd presentator zomaar op de nek sprong.

Zijn grote liefde Chris overleed al jaren eerder, precies in de tijd dat zijn contract bij de televisie werd opgezegd. Sindsdien leefde hij samen met zijn hond Hero. En vaak had ook de fles hem gezelschap gehouden. Maar gelukkig: die gewoonte – ooit een fikse verslaving geweest – had hij weten te temmen. Van der Togt dronk nu één fles witte wijn per dag. Daar hield hij het bij, bezwoer hij. Financieel hoefde hij zich geen zorgen te maken. Hij had veel verbrast, maar zijn aandelen Endemol waren op het juiste moment verkocht.

Verlangen naar reuring

Daar stond tegenover dat zijn impuls om zijn woonboot in het centrum van Amsterdam te verruilen voor de rust van Friesland rampzalig was uitgepakt. Op zijn 69ste verlangde hij naar reuring in plaats van rust. Naar aanspraak. En dan niet het type gesprekken dat veel van zijn leeftijdsgenoten tegenwoordig met elkaar voerden.

“Ik hoor hen allemaal roepen dat het zooo leuk is om oud te worden,” sprak hij. “Nou, daar kijk ik heel anders tegenaan. Ik vind er gewoon geen fuck aan. Je takelt af, krijgt overal pijntjes, ziet er niet meer uit. En die babyboomers maar roepen: het is zooo leuk met de kleinkinderen. Dan denk ik: rot toch op. Wij oudere homoseksuele mannen hebben geen kinderen, laat staan kleinkinderen. Wij zitten op onze oude dag gewoon in ons eentje.”

Pijnlijke vraag

Ondanks die bitterheid was het zeker niet ongezellig in huize Van der Togt. De oud-presentator was ’s ochtends speciaal naar de bakker geweest om verse broodjes voor de lunch te halen. Hij was onderhoudend gezelschap en bleek over elk onderwerp dat ter sprake kwam kennis én een mening te hebben. Ik voelde me vrij om steeds persoonlijkere vragen te stellen.

Over een mogelijke nieuwe relatie bijvoorbeeld. En zelfs over seks. Van der Togt beantwoordde alles zonder omwegen. “Ik vind mezelf niet meer aanbiedbaar,” zei hij over liefde op latere leeftijd. Ik drong aan. Was internetdaten niets voor hem?

Een overbodige en ook pijnlijke vraag, besef ik nu. Blijkbaar kent een interview behalve de beruchte afdeling niet gestelde of onbeantwoorde vragen, soms ook te veel gestelde exemplaren. Het was een van de eerste dingen die ik die middag leerde.

Beter ging het tegen het einde van het gesprek. “Bent u gelukkig?” vroeg ik Van der Togt. “Nee,” antwoordde hij zonder omwegen. “Maar daar heb ik ook nooit naar gestreefd. Het gaat mij om tevredenheid. En dat lukt. Niet dagelijks, hoor. Maar toch best vaak.”

Moed getoond

Toen ik mijn auto weer de Afsluitdijk opstuurde, was mijn hoofd vol gedachten. Ik had groot respect voor Hans. Talloze tv-bekendheden had ik eerder al gesproken en vaak bleken ze kampioenen in het ophouden van de schijn van succes of geluk. Daarentegen had Hans de moed getoond zich in al zijn eenzaamheid en ongeluk te laten zien. Ikzelf had zoiets nooit gedurfd, drong meteen tot me door. Waarom eigenlijk niet? Vroeg ik van mijn interviewpartners meer dan ik zelf in eenzelfde positie zou geven?

Sterker: terwijl ik toch de regie over de weergave van het interview had, liet ik in zo’n gesprek het liefst zo min mogelijk los over mezelf. Aan Hans had ik op een onbewaakt ogenblik wel prijsgegeven dat ik een relatie met een man had. Het leek op hem een vertrouwenwekkende uitwerking te hebben.

Voortaan zou ik niet meer zo krampachtig om details uit mijn eigen leven heen dansen, nam ik me voor. Een persoonlijk interview is geen eenrichtingsverkeer. Dat kan simpelweg niet als het gaat over de grotere zaken in het leven.

En ik kwam tot een tweede, nog belangrijker, inzicht. Want in Van der Togts levensloop – hij was van jongs af van het ene baantje in het andere gerold en had eigenlijk nooit vooruit gedacht – herkende ik ook veel van mezelf. Vooral zijn opmerking over het ouder worden als homoseksuele man had me geraakt. Was dit mijn voorland? Had ik eigenlijk wel een deugdelijk plan voor de toekomst?

Hans had er duidelijk op los geleefd. Een aanpak die niet in mijn aard ligt. Maar wat zou ik eigenlijk doen als mijn werk weg zou vallen? Wie was ik dan eigenlijk?

Goudomrande loopbaan

Ik had voor een maand of wat denkwerk en kwam erachter dat werk in mijn leven een wel erg prominente plek innam. Al sinds mijn studietijd moest veel wijken voor de krant. Ik had een burn-out gehad, was hersteld, maar was praktisch op oude voet verder gegaan. Ik veronderstelde vermoedelijk dat die houding me uiteindelijk een glorieuze carrière zou opleveren, maar klopte die theorie wel? En was die goudomrande loopbaan dan werkelijk het belangrijkste? De vraag stellen bleek hem beantwoorden. Het was tijd voor andere prioriteiten.

En dat voelde goed. En had uiteindelijk ook gevolgen. Ik wil zeker niet beweren dat Van der Togt me over de streep trok, maar de sluimerende plannen om met mijn vriend ouders te willen worden, kregen niet veel later weer nieuwe vaart. Zes jaar verder zijn mijn vriend Joost en ik, met vriendin Sonja als co-ouder, de vaders van Willem.

Geen fuck aan

Het interview met Van der Togt verscheen in het AD-weekendmagazine onder de kop ‘Ik heb niemand om tegen te praten’. Het citaat dat werd gekozen voor de eerste streamer: ‘Ouder worden, ik vind er geen fuck aan.’

Woorden die aankwamen als dreunen bij de lezers, zo bleek. Zeker in combinatie met de foto’s waarop Van der Togt in volle glorie te zien was. Met onder zijn vale overhemd de buik die hij zelf in het interview beschreef als een ‘zak cement’. In zijn hand één van de 35 sigaretten die hij per dag zei op te steken.

De gevolgen van de publicatie waren onvermoed groot. Niet eerder – en sindsdien ook nooit meer – maakte een interview van mijn hand zoveel los. Ik zelf kreeg ruim honderd appjes, mails en social-mediaberichtjes, gelukkig allemaal complimenteus van toon.

Bij Jeroen Pauw

Maar dat was niets vergeleken met wat Van der Togt aan reacties kreeg. In een tweede interview dat ik eind december met hem maakte, somde hij op: “Zeker 200 brieven en kaarten. Meer dan 100 e-mails. Tientallen telefoontjes van radiostations en televisieprogramma’s. En een bezorgde dame die drie weken lang twee keer per dag m’n voicemail insprak om me erop te wijzen hoeveel het leven nog te bieden had.” Ook kreeg hij de presentatie van een dagelijkse quiz op de commerciële tv en een filmrol aangeboden. Hij ging, op een uitnodiging van de talkshow van Jeroen Pauw na, nergens op in.

Ik schaamde me. Ik had succes geoogst, terwijl Van der Togt behalve lof voor zijn eerlijkheid ook negatief commentaar had ontvangen. De teneur: als hij het leven niet leuk vond, dan moest hij eens met zichzelf aan de slag! Hans: “Ze vonden me zielig. Nou, dan hebben ze het interview echt niet goed gelezen. Ik ben tevreden met mijn bestaan. Alleen soms eenzaam.”

Chardonnay in een mok

Hij had me gevraagd als kerstcadeau vooral geen drank mee te nemen. “Ik wil niet in de verleiding komen.” Dat bevreemdde me een beetje, aangezien hij eerder nog benadrukte geen alcoholprobleem te hebben. Maar dat bleek achteraf toneelspel.

Hans vertelde ditmaal tot voor kort minstens het dubbele te hebben gedronken dan hij me had voorgespiegeld. En, nog maar een bekentenis, in de bekers koffie die hij serveerde, zat alleen bij mij koffie. Achter de koelkast schonk hij stiekem chardonnay in zijn eigen mok.

Maar dat was inmiddels voorbij. Van der Togt was gestopt. Met hulp van een verslavingskliniek was hij nu twee maanden clean. “Misschien toch door al dat rumoer na ons interview. En eerlijk gezegd wilde ik diep in mijn hart ook wel stoppen.”

Dit keer stak ik met een veel beter gevoel over van Friesland naar Noord-Holland. Het interview had niet alleen mij geholpen, maar ook geïnterviewde zelf. Van der Togt vertelde over de interesse in zijn iPadkunst die was ontstaan. Bovendien had hij besloten zijn woonboot in Amsterdam, die hij verhuurde, weer zelf te gaan bewonen. De slotzin van interview nummer 2 ging uiteindelijk voor ons beiden op: “Ik heb weer wat om naar uit te kijken.”

