Niet te missen op de PAN 2022

Interactief kleed van 400 x 470 cm van Sampat Studio. PAN-tip van Jan Pieter Ekker. Beeld Incik Baha

Jan Pieter Ekker

Sampat Studio

Marcos Kueh, afgestudeerd in de richting Textiel en Mode aan de KABK in Den Haag, won afgelopen najaar met zijn reeks reusachtige, langzaam vervaardigde geweven ‘posters’ de Ron Mandos Young Blood Award, de hoofdprijs van de jaarlijkse Best of Graduates-tentoonstelling van galerie Ron Mandos. Wat betekent dat zijn werk terechtkomt in de vaste collectie van Museum Voorlinden.

Direct na zijn afstuderen begon Kueh samen met Isabelle Nair-Lacheta – afgestudeerd aan de KABK in de richting interactive/media/design met haar interactieve project G1rl W0rld en winnaar van de Young Talent Award van Ron Mandos – Sampat Studio. Samen maken ze interactieve wandkleden (‘Sampat’ is Maleisische straattaal voor iemand die een beetje gek in zijn hoofd is). Ofwel: humor en een vorm van gekte verweven in kleurrijke objecten die reflecterend en betekenisvol zijn.

Stand 3: Rademakers Gallery

'Aangeschoten roker' (1808) van Abraham van Strij (1753-1826). PAN-tip van Kees Keijer. Beeld Michiel Elsevier Stokmans

Kees Keijer

Abraham van Strij

Een man met bontmuts zit onderuitgezakt op een stoel voor het raam, in de ene hand een bierkan, in de andere een pijp. Deze tekening van Abraham van Strij (1753-1826) lijkt heel gewoon, maar het is een heel bijzonder blad. Van Strij, een van de oprichters van Teekengenootschap Pictura in Dordrecht, maakte een tekening, maar hij imiteerde een mezzotint, een grafische techniek waarbij een koperplaatje gedrukt werd.

Met flinterdunne lijnen tekende Van Strij heel geraffineerd de randjes van het koperplaatje rondom de voorstelling. Hij bracht zelfs een plaattoon aan. Het resultaat is een trompe-l’oeil, een optische illusie van een prent die eigenlijk een tekening is.

Stand 39: Onno van Seggelen

'Maybe it's maybe' van Alexandra Phillips (NY 1988). PAN-tip van Edo Dijksterhuis. Beeld Coppejans Gallery

Edo Dijksterhuis

Alexandra Phillips

Alexandra Phillips heeft een enorm zwak voor massaproducten, spullen die we niet echt opmerken en na gebruik gedachteloos weggooien. De Amerikaanse kunstenaar tilt ze uit de anonimiteit door ze te ordenen, vervormen en verbijzonderen. Door haar ingrepen zien we ze voor wat ze zijn: producten van menselijke vindingrijkheid. Maar ze worden ook meer, iets nieuws dat niet te benoemen is, maar toch een gevoel van herkenning oproept.

Phillips’ sterk ontwikkelde gevoel voor vorm en kleur verraadt haar achtergrond als schilder. De manier waarop zij speelt met de grens tussen artefact en kunstwerk doet sterk denken aan arte povera, Fluxus en Amerikaanse ambachtstradities. Net als haar kunstwerken neemt Phillips een tussenpositie in.

Stand 54: Coppejans Gallery