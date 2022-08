Niet meer over de brug des doods naar Lowlands – en nog vier grote veranderingen

Na twee jaar afwezigheid is de 28ste editie van Lowlands losgebarsten. Zoals altijd is er op het festivalterrein in Biddinghuizen het nodige bijgekomen en veranderd. Directeur Eric van Eerdenburg over vijf noviteiten op Lowland 2022.

De voetgangersbrug van Lowlands, ook wel 'brug des doods' genoemd, is dit jaar vervangen voor een voetgangersviaduct met luie helling. Beeld REMKO DE WAAL / ANP KIPPA

1. De brug des doods is verdwenen

“Om van het parkeerterrein op de camping te komen moesten bezoekers altijd eerst over de voetgangersbrug over de N306. Het was nogal een gedoe om bepakt en bezakt de traptreden op en af te gaan, zeker voor mensen die hun kampeerzooi in een bolderkar vervoerden. Er werd wel gesproken van de ‘brug des doods’. Maar het is voorbij. De brug is vervangen door een voetgangersviaduct met een luie helling naar boven en een luie helling naar beneden. De oude brug hebben we verkocht aan het Roskildefestival in Denemarken.”

2. Er is een nieuwe nachtclub: Current

“De Current is een simpel rechthoekig ding van golfplaten waar zo’n 450 mensen in kunnen. Overdag is er het literatuurprogramma, ‘s nachts wordt het een dampende nachtclub waar Afrikaanse muziek wordt gedraaid. Afrika is in hoog tempo aan het verhippen en heeft op grote schaal de elektronische muziek omarmd. In de Current hoor je de muziek zoals die tegenwoordig wordt gedraaid in nachtclubs in de grote steden van Afrika. Het is elektronische muziek, maar wel gebaseerd op traditionele Afrikaanse ritmes.”

3. Lowlands heeft een eigen podcastpodium

“Podcasts zijn populair en mensen vinden het leuk de opnames ervan bij te wonen. Daar spelen we op in met Podcast LLive, een podium waar elke dag in aanwezigheid van publiek overdag drie podcasts worden opgenomen. Het gaat om speciale Lowlandsafleveringen van populaire, heel uiteenlopende podcasts. Ik ben zelf te gast in de podcast De jonge jaren, waarin journalist Ernst-Jan Pfauth me gaat interviewen over mijn leven vóór Lowlands.”

4. De India is aangepast

“De geluidsvergunning is ‘s nachts aanzienlijk minder ruim dan overdag. Om dan toch te kunnen programmeren in de India heeft die nu een speciale voorkant. Als een soort trekharmonica kan hij open en en dicht. ‘s Nachts gaat hij dicht dus. De tenten die we gebruiken waren oorspronkelijk van het Amerikaanse leger. Ze werden gebruik als hangar voor straaljagers. Zo’n harmonicavoorkant is in Europa niet te koop, dus hebben we er zelf een ontwikkeld. Aan de zijkanten van de India hangen een soort matrassen van schapenwol, die ook veel geluid dempen.”

5. Lowlands heeft grootste solar carport van de wereld

“Je auto parkeer je tegenwoordig onder een afdak waarop 90.000 zonnepanelen zijn bevestigd, die zo’n 10.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Het is met 35 hectare de grootste solar carport van de wereld. Er kunnen 15.000 auto’s staan. De rest van het jaar grazen er schapen. De Flevopolder is hard op weg een van de grootste groene-energiecentrales van Europa te worden, met zowel wind- als zonneparken. Lowlands draagt daar nu ook aan bij. Bijkomend voordeel voor onze parkeerders: Nooit meer duivenstront op je auto.”