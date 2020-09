Niet in elk huis lukt het boomers en millennials te laten samenwonen

Onder 1 dak. Beeld NPO 3

Studenten en starters kunnen geen woning vinden, terwijl ouderen vaak een kamer over hebben en vaak eenzaam zijn. Zie daar het simpele uitgangspunt van het nieuwe EO-programma Onder 1 dak waarin ‘boomers en millennials het experiment aangaan’. Dat noemde Lips vroeger gewoon ‘bij een hospita intrekken’ maar vooruit: het idee was goed bedoeld al is het format – twee uitersten met elkaar confronteren – wel wat sleets.

De 22-jarige Himano uit Amsterdam-West woonde nog bij zijn ouders en wilde graag op zichzelf wonen. Hij hoefde niet ver te reizen: hij kon terecht bij Sabine (61) die in een monumentaal grachtenpand op de Leidsekade woonde. Met haar man Arthur, zonder kinderen, maar wel met elf katten. Want Sabine cast dieren voor films, met haar bedrijf Catvertise.

Als tegenprestatie voor zijn woongenot moest Himano een dagje meehelpen met dieren fotograferen, uitgerekend na een nachtje feesten. Hij concludeerde al snel ‘dit is niet mijn passie’ en hij vond het bovendien ‘super awkward’ dat Sabine zo streng was. “Ouderen willen graag de baas spelen.”

Een betere match was de op het eerste gezicht kansloze logeerpartij van rapper Joygill (23), een jongen die in de Bijlmer bij zijn moeder op de bank sliep, maar wel zelf al een zoontje van bijna twee jaar had. Hij belandde in het Groningse dorp Warfhuizen bij ex-acteur Ton (68), die zijn logé trots zijn ‘bibliotheekkamer’ liet zien. Ondanks hun verschillen konden ze het verrassend goed met elkaar vinden, vooral omdat Ton niet zo’n strenge hospita was. En ook omdat de logeerpartij na een weekje alweer voorbij was.

Dat haalde wel de angel uit het experiment, ook bij Himano en Sabine: een maand onder één dak had Lips een stuk spannender gevonden.

