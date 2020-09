Niet iedereen wilde weten of de hartafwijking in zijn genen zit

2Doc Aan het hart. Beeld -

In huize Lips heerst een verbod op medische programma’s. Mevrouw Lips is het zat om na een uitzending dagenlang verhalen aan te horen over vage pijntjes van deze hypochonder. Maar omdat mevrouw Lips geen trek had in Nederland-Italië stond toch de 2Doc Aan het hart aan.

De docu draaide om een erfelijke hartziekte, een afwijking van het PLN-gen, die pas in 2010 werd ontdekt. Omdat de afwijking vooral voorkwam in Friesland en de Noordoostpolder kwamen onderzoekers erachter dat deze is te herleiden naar één voorouder, die daar honderden jaren geleden was neergestreken.

Alle Nederlanders met deze genetische hartaandoening zijn dus verre familie van elkaar. Er kwam dan ook behoorlijk wat familieleed langs. In een gezin overleden binnen een week zelfs een vader en zoon aan een hartaanval.

De docu draaide vooral om de vraag of familieleden wilden laten testen of zij het gen hebben. Dat zorgde voor intieme momenten, want de camera was erbij als ze de uitslag kregen . Er waren veel tranen, bij degenen die hoorden dat ze het gen hadden en bij ouders die zich schuldig voelden dat ze het hadden doorgegeven. In sommige gezinnen hadden álle kinderen het gen.

Niet iedereen wilde zich laten testen. De een was bang dat hij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering meer kon afsluiten, een ander vreesde dat hij zijn levensstijl zou moeten aanpassen.

Lips zou zeker voor een test gaan en direct een icd - een soort pacemaker - laten implanteren. Een jonge voetbaltrainer vertelde hoe de icd hem al twee keer van de dood had gered. Tante Riet vertelde vrolijk dat ze al zes keer weer tot leven was gewekt. Maar de zevende keer overleefde haar hart het niet.

Lips gaat dit keer echt niet hypochonderen, maar pakt voor de zekerheid wel de familiestamboom erbij.