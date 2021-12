Niemand woonde daadwerkelijk in het uitgekozen huis uit Droomhuis Gezocht

Droomhuis Gezocht, NPO 1. Beeld MAX

De krant opende er niet mee toen Sybrand Niessen in september aankondigde dat hij zou stoppen als presentator van Droomhuis Gezocht, maar Lips moest even slikken. Ongemerkt was hij zich gaan hechten aan hoe Niessen met zijn ondraaglijke lichtheid door opknappers in Piemonte, chalets in de Alpen en appartementen aan de Costa ging, balancerend op het dunne koord van kwinkslagen en serieuze betrokkenheid: hij kukelde er nooit vanaf.

Maar alles is eindig. Ook Niessen in misschien wel de beste rol uit zijn carrière. Het enige wat dan nog rest is mooi afscheid nemen. Maandagavond was hem dat gegund in een speciale aflevering, de eerste van het nieuwe seizoen en de laatste met hem. Nou ja, zo werd het in ieder geval aangekondigd. De praktijk was er eentje met weinig Niessen.

Het was terugblikken met kandidaten uit vorige seizoenen, en kijken hoe ze het nu verging. Gelukszoekers waren geluksvinders geworden in Zweden, op de Azoren en in Ligurië. Opmerkelijk: niemand woont daadwerkelijk in het toentertijd uitgekozen huis in het programma, allemaal zochten ze verder en vonden ze beter. Tikje ontnuchterend, vond Lips wel.

Niessen kwam zelf alleen voorbij als voice-over en op beelden van oude afleveringen. Daar zag Lips hem nog één keer deuren openzwaaien met de blik van iemand die nu eens iets heel moois ging laten zien. Ach, Sybrand, dacht Lips.

Dionne Stax mag het nu gaan doen, droomhuizen zoeken, samen met Carrie ten Napel die het al een tijdje deed. Ongetwijfeld prima, maar geen Niessen. Die sloot het tijdperk af met een succeswens voor de dames en dat was het dan.

Het is goed zo, zei Lips tegen zichzelf, en toen zachtjes: dag Sybrand.

