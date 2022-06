Niemand wil boze boeren voor de deur, maar wel aan tafel

Beeld Omroep Max

Als je van boeren leren kan, van slimme boeren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet, dacht Lips toen hij deze week een item van Tegenlicht voorbij zag komen. Vorig jaar gingen ze langs bij boer Jaring Brunia, die het allemaal zonder kunstmest, antibiotica en krachtvoer doet. In plaats daarvan: kleinschalig, zonder dat het allemaal meer, groter en sneller moet. Dat betekent minder productie, maar ook minder kosten en vooral beter voor mens en dier.

Ah, dacht Lips, dus zo kan het ook. Niet dat hij gehinderd werd door al te veel kennis van het agrarisch wezen, maar hij had de laatste tijd weer genoeg gezien, gehoord en gelezen om te weten dat het grootschalige boeren – met monocultuur, overproductie, stikstof en vooral de afschrikwekkende behandeling van dieren in de intensieve veehouderij – niet zaligmakend is, om zich maar even mild uit te drukken.

Dat zag Lips vaker de afgelopen week, dat mild uitdrukken. Aan talkshowtafels was men vooral weer voorzichtig. Niemand wilde boze boeren voor de deur. Wel aan tafel, want wie de hooivork heft mag meepraten in Nederland, al laten de boze boeren dat dan bij voorkeur over aan Caroline van der Plas.

Met een boerenzakdoek om de nek geknoopt schoof ze op de dag van het boerenprotest aan bij Op1 met een gebalanceerde tafel, zoals dat in talkshow-jargon heet. Twee boeren, Annemiek Koekoek en Bastiaan van ’t Westeinde, politicus Tjeerd de Groot (D66), die voorstander is van stikstofplannen, en hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman.

Er kwam een aardig gesprek op gang, met nuance en zowaar wat begrip voor elkaar. Totdat Carrie ten Napel het te ingewikkeld vond worden en er een punt achter zette. Morgen nieuwe ronde, nieuwe boeren. Misschien die Brunia eens bellen, dacht Lips.

