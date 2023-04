Niemand was zó lang striptekenaar als Al Jaffee (1921-2023)

Al Jaffee in 2011. Jaffee overleed maandag op 102-jarige leeftijd. Beeld Stephen Morton/AP

Al Jaffee was vooral bekend van zijn werk voor het satirische Amerikaanse tijdschrift Mad, dat in de periode 1964-1996 ook in Nederland werd uitgegeven.

Bij Mad maakte hij naam met zijn zogeheten fold-ins. Door zijn tekeningen op de achterkant van het blad langs verticale lijnen te vouwen en in te klappen, kregen ze een geheel nieuwe betekenis. Er ontstond niet alleen nieuw beeld, er ontstonden ook nieuwe teksten.

Hoewel Jaffee 102 jaar werd, heeft hij niet lang van zijn pensioen kunnen ‘genieten’: pas in 2020 stopte hij met tekenen. Vier jaar eerder had hij het Guinness World Records (voorheen:Guinness Book of Records) al gehaald, als ’s werelds langst actieve tekenaar. In zijn lange carrière, die begon in 1942, werkte hij 64 jaar voor Mad.

Na eerder te hebben gewerkt voor onder meer uitgeverij Timely Comics (de voorloper van Marvel), publiceerde Jaffee in 1955 zijn eerste tekening in Mad. Al snel was hij bij het baanbrekende, dolkomische blad een van de vaste medewerkers of, zoals die in Mad-terminologie heetten, the usual gang of idiots.

Domme vragen

Tussen 1964 en 2013 verscheen slechts één nummer van Mad waarin geen bijdrage van Jaffee stond. Hij maakte voor het blad niet alleen zijn fameuze, heel ingenieuze fold-ins, maar verzorgde ook lang de rubriek ‘Snappy answers to stupid questions’.

Ook in Nederland, waar ruim dertig jaar een eigen editie van Mad verscheen (slagzin: Niet goed, wel gek), was Jaffees werk geliefd.

Mad was een exponent van de tegencultuur, maar deed vooral aan gekkigheid, niet aan radicale politiek. Wel tekende Jaffee voor het blad de strip Hawks and Doves, waarin hij zijn afkeer van de Amerikaanse inmenging in Vietnam uitte.

Jaffee werd geboren in de stad Savannah in de staat Georgia en had een moeilijke jeugd. Zijn ouders, Joodse immigranten uit Litouwen, konden slecht overweg met elkaar. Zijn moeder, die niet kon aarden in de Verenigde Staten, ging in 1927 terug naar Litouwen en nam haar kinderen mee.

Later haalde vader Jaffee de kinderen weer naar Amerika, waarna het hele gebeuren zich herhaalde. Alleen Jaffees jongste broer bleef in Litouwen bij zijn moeder. In 1940 wist hij maar ternauwernood te ontkomen aan de Holocaust.