Niemand in de stad grote favoriet voor Gouden Kalveren

De boekverfilming Niemand in de stad van regisseur Michiel van Erp heeft dinsdag de meeste Gouden Kalf-nominaties in de wacht gesleept. Beeld ANP Kippa

De grootste concurrent lijkt Baantjer het begin van Arne Toonen. De reboot van de politieserie Baantjer werd zes keer genomineerd, maar niet in de belangrijkste categorieën beste film, regie en scenario.

In de categorie beste film maken behalve Niemand in de stad ook Sacha Polaks Dirty God (begin dit jaar de openingsfilm van het IFFR), Ena Sendijarević’ Take Me Somewhere Nice (die in Rotterdam werd bekroond met de Special Jury Award voor een buitengewone artistieke prestatie), Mijke de Jongs God Only Knows en Steven Wouterloods jeugdfilm Mijn bijzonder rare week met Tess.

De strijd om het regiekalf gaat tussen Van Erp, Sendijarević en Polak. Jeroen Scholten van Aschat, Shady El-Hamus (De Libi), Laura van Dijk (Mijn bijzonder rare week met Tess) of Philip D. Huff en Marnie Blok (Niemand in de stad) zijn genomineerd in de categorie beste scenario.

De hoofdrolspelers uit God Only Knows zijn alle drie genomineerd voor een Gouden Kalf; Monic Hendrickx en Elsie de Brauw hebben concurrentie van Melody Klaver (Rafaël), Marcel Musters van Minne Koole (Niemand in de stad) en Vincent van der Valk (Nocturne).

De nominaties voor speelfilm en lange documentaire zijn bepaald volgens het Academy-systeem, waarbij een grote groep vakgenoten de winnaars kiest. De groep stemgerechtigden van 669 professionals bestaat uit Gouden Kalf-winnaars sinds 1981 in alle categorieën, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en uit leden van de Dutch Academy For Film.

De drie films die op basis van bezoekersaantallen zijn genomineerd voor het Gouden Kalf van het Publiek – Bon Bini Holland 2, Doris en Verliefd op Cuba – kregen geen enkele nominatie in een van de andere twaalf categorieën waarin dat mogelijk was.

De winnaars worden vrijdagavond 4 oktober bekendgemaakt op het Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht.