Niemand hangt zo enthousiast aan iemands lippen als Van Nieuwkerk

Top 2000 a gogo, NPO 3.

Welk programma zal Matthijs van Nieuwkerk het meeste missen als hij straks de Publieke Omroep verlaat? De Wereld Draait Door? Waarschijnlijk, ja. Maar misschien is het Top 2000 a gogo wel, dacht Lips toen hij gisteren de vijfde aflevering van dit jaar bekeek. Het plezier dat de makers in hun werk hebben, spat ook in de 18de jaargang aan alle kanten van het scherm.

De formule van het programma is in net zulk gehard beton gegoten als de eerste plek in de Top 2000. De Bohemian Rhapsody van A gogo is de muziekquiz. Er is een jury (‘Wordt niet mee gecorrespondeerd’), maar de uitslag is absoluut het minst belangrijke onderdeel. Het gaat om die potpourri aan vrolijk onbelangrijke popfeitjes.

Leo Blokhuis is de Freddie Mercury van de show met een trits aan heerlijke feitjes. Wie wist bijvoorbeeld dat van Feyenoordhymne Hand in hand, kameraden ook een Ajaxversie bestaat? Blokhuis en anderen maken ook mini-documentaires die gloeien van de popnostalgie. Lips zag eerder deze week al Andrew Ridgeley van Wham! door zijn oude buurt dwalen, dit keer gaf de zanger van Roxette opgewekt uitleg over het ongelooflijke toeval dat de single The Look tot een nummer 1-hit in de VS maakte.

Tussendoor wordt er gebabbeld in het café dat qua inrichting ook al zo onuitroeibaar is als het oeuvre van Pink Floyd: tafelkleedjes, borrelnootjes, waxinelichtjes en biertjes. En natuurlijk veel videoclips. Lips genoot van Anita Meyer in paarse legging en van Earth, Wind & Fire in goudglanzend discokostuum.

Van Nieuwkerk – steevast in vrijetijdskleding – manoeuvreert met kinderlijk enthousiasme door die tot leven gewekte jukebox. Kneepje in de schouder hier en een losse vraag daar. Niemand hangt zo aanstekelijk aan iemands lippen als Matthijs. Mede dankzij hem ging Lips weer naar zolder om zijn verzameling elpees af te stoffen.

