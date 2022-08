Nick & Simon bevestigen soloplannen na geruchten over breuk

Nick Schilder en Simon Keizer. Beeld ANP Kippa

“Er zijn inderdaad soloplannen van zowel Nick als Simon,” luidt de verklaring van het management. “Maar daarnaast staan er voor dit najaar en voor komend jaar ook nog heel veel spannende en leuke projecten gepland. Festivaloptredens, nieuwe singles, televisieprogramma’s en het tweede deel van de succesvolle NSG Theatertour staan voor na de zomervakantie op de agenda.”

Of Nick en Simon daadwerkelijk uit elkaar gaan is nog maar de vraag. Het management verwijst door naar de uitzending van Jinek op 29 augustus waarin de zangers ‘meer vertellen over hun plannen’.

Nick en Simon vormen al sinds 2006 een duo. Ze scoorden onder meer hits met nummers als Rosanne, Pak maar m’n hand en De Soldaat.