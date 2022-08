Nick Schilder en Simon Keizer (2006-2023) konden samen vrijwel alles zingen

Muziekduo Nick & Simon (Nick Schilder, links, en Simon Keizer). Beeld Paul Bergen/ANP Kippa

Als Simon Keizer in een talkshow verscheen, was de titulatuur onder zijn naam vrijwel altijd dezelfde: ‘Van Nick’. Net zoals Nick Schilder steevast de toevoeging: ‘Van Simon’ meekreeg.

Meer informatie was niet nodig. Er bestond in de Nederlandse pop nauwelijks een duo dat zo met elkaar vervlochten was als Nick & Simon uit Volendam. Als ze samen zongen, leken hun stemmen in elkaar over te lopen. En wanneer de een waar dan ook in Nederland een podium betrad, volgde de ander in zijn kielzog. En dan was er nog het vaste grapje van niet-fans die manmoedig hun best leken te doen vooral niet te weten ‘wie nou Nick was en wie Simon’.

Vrijdag kondigde het tweetal aan na 17 jaar uit elkaar te gaan als muzikaal duo. De twee beginnen aan een afscheidstournee die in april volgend jaar eindigt met slotconcert in Ahoy Rotterdam. ‘ Hierdoor ontstaat ruimte voor individuele creativiteit en al langer gekoesterde solo-aspiraties,’ schrijven de twee in een korte verklaring, waarin ze melden wel als televisiekoppel samen te blijven.

Het succes van Nick & Simon – vrijdag verscheen nog een onderzoek waaruit de twee als ‘populairste muziekgezelschap van Nederland’ naar voren kwamen – was geschoeid op typisch Volendamse leest. Nederlandstalige Palingsound, jazeker, maar vooral kei- en keihard werken.

Aangevuurd door hun eerste manager – de legendarische Jaap Buijs – en zijn credo ‘Een dag heeft 24 uur. En dan heb je de nacht ook nog’ groeiden de twee in hun eerste jaren uit tot de drukste schnabbel-act van Nederland. 500 optredens per jaar, soms vier op een avond, bezorgden de twee een solide reputatie van prettig aanraakbare popidolen.

Oudejaarsbrand

Schilder (1983) en Keizer (1984) zaten halverwege jaren 90 bij elkaar in de klas van de middelbare school. Echt onverbrekelijk werd hun band op oudejaarsavond 2000 toen ze de brand in hun stamcafé Het Hemeltje aan de Volendamse Dijk overleefden.

Keizer en Schilder waren die nacht op een andere plek in de feestkroeg gaan staan dan anders. Enkele van de feestvierders die hun vaste stek aan de bar overnamen overleefden niet. Keizer kwam fysiek ongeschonden buiten, Schilder liep zware brandwonden aan zijn slaghand op. Of hij weer gitaar zou kunnen spelen, was lang onzeker.

In 2003 deden de twee afzonderlijk van elkaar mee aan tv-talentenjacht Idols. Nick werd anoniem elfde, Simon kwam niet eens door de voorrondes. Maar als duo bleken de twee meer waard dan de kale som der getallen. Als sidekicks in de reallifesoap van plaatsgenoot Jan Smit kwamen ze al snel in beeld bij het grote publiek. Het fundament voor een grote loopbaan en een florerende BV legden ze vervolgens zelf met vlotte volkspopsongs als Steeds weer, Kijk omhoog en uiteraard het later veel geparodieerde Rosanne.

Liedjes die waren geschreven met de hit in gedachten en die soms bleven hangen in die eendimensionaliteit. Maar wie de twee live hoorde, kon niet anders dan onder de indruk raken van de warme harmonie in hun stemmen, geboetseerd met hun muzikale voorbeelden Simon & Garfunkel in gedachten. Schilder en Keizer konden samen vrijwel alles zingen.

Gevoel voor humor

Hoewel de progressie in hun gezamenlijke muzikale ontwikkeling na enige jaren leek te stokken, slaagden de twee er in het brandpunt van de belangstelling te blijven. Met een reeks aan televisiespelshows, een knap gemaakte zoektocht naar hun idolen Simon & Garfunkel, maar ook dankzij muzikale samenwerkingen met Thomas Acda (Nick) en Paul de Munnik (Simon). Keizer maakte in 2016 ook al een solo-theaterprogramma, met gevoel voor humor Ik & Simon getiteld.

De eindigheid van het duoschap was voor beiden een gegeven. Ooit zouden de twee uitzoeken hoe de wereld zonder elkaar er verder uitzag, vertelden ze elke keer als je ernaar vroeg. Wat Schilder en Keizer nu van plan zijn melden ze nog niet, maar - net als bij Simon & Garfunkel – zijn geruchten over een reünieconcert ongetwijfeld nooit ver weg.