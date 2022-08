Nick en Simon vertelden eindelijk waarom ze uit elkaar gaan: wereldnieuws in dit piepkleine land

Jinek was al een paar weken aan het fantaseren over het gesprek met Nick en Simon.

Half8 is terug. Khalid en Sophie ook. En natuurlijk de koningin van de talkshow: Eva Jinek op RTL4. Het babbelseizoen op tv is weer begonnen. Het grote nieuws van maandagavond: Nick en Simon zijn uit elkaar. “We hebben er even op moeten wachten,” kondigde Jinek met nauw verholen trots haar primeurtje aan, “maar straks vertellen ze eindelijk waarom ze na zestien jaar uit elkaar gaan.”

Lips ging er eens goed voor zitten.

Wereldnieuws in ‘dit piepkleine land waar we wonen’, hoorde hij. Eva Jinek was al een paar weken aan het fantaseren over het gesprek. En ook zanger Simon Keizer zat ‘best wel’ met het zweet in de handjes. Zijn collega Nick Schilder was blij dat hij eindelijk kon vertellen hoe het echt zat.

Nick en Simon zouden ruzie hebben. Nick, opperde Jinek, zou niet meer geassocieerd willen worden met Simon vanwege ‘roddels’ over diens privéleven.

Simon: “De rek is er gewoon uit. Ik wil nog zoveel andere dingen doen, maar wie ben ik nou zonder Nick?”

Nick: “Ik dacht: wat moet het moeilijk zijn om dit te zeggen. Het klinkt heel gek, maar ik heb niet heel veel moeite gehad hiermee. Tot nu toe. Ik heb moeite omdat ik emoties van andere mensen over me heen krijg.”

Simon: “We zijn niet boos.”

Nick: “Ik probeer het vanuit dankbaarheid te benaderen.”

Wereldnieuws voorwaar. Snik en Simon, in sommige kringen, had Lips toevallig gehoord, ook wel bekend als Pik en Piemel.

Ondertussen, zag hij, waren op Veronica de oud-voetballers Wesley Sneijder en Andy van de Meijde begonnen met hun eigen lach-of-ik-schietshow: Scoren in de kelderklasse. Ieder nemen ze een team uit de onderste regionen van het amateurvoetbal voor hun rekening. De twee slechtste ploegen van Nederland: Saasveldia 6 en Riel 4.

“Riedeleriedeleriel, jeuk aan je piel,” rijmde Van der Meijde. En zo was het.

Ruim een miljoen kijkers voor seizoensopening Jinek

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de talkshow Jinek heeft maandag op RTL 4 zo’n 1.032.000 kijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. De eerste aflevering van Jinek scoorde beter dan de laatste aflevering van haar vorige reeks, waar eind april zo’n 900.000 mensen naar keken. De eerste aflevering van opvolger Beau met Beau van Erven Dorens trok vervolgens zo’n 580.000 kijkers naar RTL 4. Naar de première van talkshow Renze, die afgelopen zomer enkele weken op hetzelfde tijdslot op de late avond van RTL 4 te zien was, stemden volgens SKO begin juli 682.000 kijkers af. Met haar talkshow behaalde Jinek een vijfde plaats in de kijkcijfer top 25 van maandag. De eerste plaats was voor het NOS Journaal van 20.00 uur (1.665.000), gevolgd door Kassa (1.273.000) en Half Acht Nieuws van RTL 4 (1.270.000). De start van een nieuwe reeks Expeditie Robinson was bij RTL 4 goed voor 1.101.000 kijkers.

Reageren? hanlips@parool.nl.