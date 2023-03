Nick en Simon overgieten hun Strandgasten met Volendams volkszangerssentiment

Beeld AVROTROS

Er zijn mensen die er trots op zijn dat ze nog steeds niet weten wie Nick en wie Simon is. Lips vindt die mensen een beetje stom. Eenvoudig ezelsbruggetje: Nick heeft alleen de klinker i in zijn naam en een langwerpig hoofd, Simon heeft een o en een rond hoofd. Alstublieft, fixed that for you.

Maar goed, vorig jaar kondigden Nick en Simon aan dat ze uit elkaar gaan, waarna sterrenkijkers en juicekanalen maandenlang probeerden te achterhalen of de twee nou wel of geen ruzie hadden. Speculaties bereikten een hoogtepunt toen ze aan tafel zaten bij Eva Jinek en elkaar nauwelijks leken aan te kijken.

Dus keek Lips met extra interesse naar Strandgasten, dat vorige jaar zomer was opgenomen, precies in de tijd dat dit allemaal speelde. Oogcontact was er inderdaad niet veel, maar dat kwam ook omdat hun huisvriend Kees Tol voortdurend tussen ze in stond. Maar van vijandigheid was weinig te merken.

Strandgasten is een zalig onbezorgd zomerprogramma, een beetje in de sfeer van De beste zangers, maar dan overgoten met een flinke saus Volendams volkszangerssentiment. In een strandtent komen ‘muzikale vrienden’ bij Nick, Simon en Kees langs, zoals Jim Bakkum en Karin Bloemen, met wie ze niets-aan-de-handgesprekjes voeren, tot het moment dat Nick zijn gitaar pakt en ze allemaal spontaan beginnen te zingen.

Ook opvallend aan het programma is dat de toon vrolijk is en er om de haverklap wordt gelachen, terwijl Nick noch Simon een uitgesproken gevoel voor humor heeft. Grootste hilariteit vormde het moment dat Kees Tol een heliumballon leegzuigt en een hoog piepstemmetje krijgt. Geen niveau Monty Python, zullen we maar zeggen.

En toch is het het televisie waar je geen aanstoot aan kunt nemen. Sterker nog, Lips zag het mierzoete tafereel op het strand met ondergaande zon met plezier aan. En toen Bizzey samen met Karin Bloemen het liedje Time after time van Cindy Lauper zong, schoot hij zelfs heel eventjes vol.

