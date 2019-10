Nick Cave naar Amsterdam voor show in Ziggo Dome

Nick Cave Beeld AFP

Cave verraste zijn fans in september door plots een week van tevoren zijn nieuwe album Ghosteen aan te kondigen op zijn eigen blog ‘The Red Hand Files’. Hij noemde het dubbelalbum ‘a migrating spirit’.

Ghosteen kan natuurlijk worden gelezen als een samentrekking van ghost en teen (tiener). Caves zoon Arthur kwam in 2015 op vijftienjarige leeftijd om het leven.

Ghosteen, dat meer nog dan voorganger The Skeleton Tree in het teken staat van verlies en rouw, wordt gepresenteerd als een album van Nick Cave en The Bad Seeds, maar is vooral een werkstuk van alleen Cave en multi-instrumentalist Warren Ellis. Gitaren en drums spelen een ondergeschikte rol op de plaat; met veelal analoge elektronische instrumenten creëert Ellis muziek die spacey en gewijd tegelijk klinkt.

De Europese tour begint op 22 april in Lissabon, in Portugal. Op 26 april treedt hij nog op in Barcelona waarna de band vervolgens op 29 en 30 april Amsterdam en Antwerpen aandoet. De tournee eindigt op 17 juni met een optreden in Tel Aviv, in Israël.

Dit jaar was Nick Cave nog in het Concertgebouw voor zijn programma Conversations with Nick Cave, waarmee hij de wereld rondtoerde.