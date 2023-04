Nick Cave naar Amsterdam voor bespreking boek in Het Concertgebouw

Nick Cave. Beeld EPA

Het boek Faith, Hope and Carnage is gebaseerd op meer dan veertig uur aan gesprekken tussen de schrijver en Nick Cave, frontman van de band Nick Cave and the Bad Seeds. In het boek gaan ze in op vragen over geloof, kunst, muziek, vrijheid, verdriet en liefde.

Eerst signeren, dan bespreken

Cave en O’Hagan zullen 2 juni van 11.00 tot 12.30 uur bij de Athenaeum Boekhandel op het Spui signeren. De bespreking van het boek vindt om 19.30 uur plaats in Het Concertgebouw en maakt deel uit van de reeks specials die Brainwash Festival door het jaar heen organiseert.

‘Een uitgelezen kans om de verhalen van deze creatieve visionair uit de eerste hand te horen,’ aldus het festival. De organisatie meldt uitdrukkelijk dat Cave alleen in gesprek gaat en niet zal spelen. De kaartverkoop start vrijdag 21 april om 11.00 uur.

