Netmanager NPO 1: ‘Eva heeft het ons heel moeilijk gemaakt’

Remco van Westerloo. Beeld Marco Okhuizen

Remco van Westerloo (53) was vorig jaar amper begonnen als netmanager bij de NPO 1 of Eva Jinek kondigde haar vertrek aan, waarna De wereld draait door stopte en corona uitbrak. ‘Ik kon direct vol aan de bak. ’

Ze hadden geluncht aan de keukentafel in zijn woning in hartje Amsterdam, begin september 2019. Remco van Westerloo, een maand netmanager van NPO 1, had een broodje gehaald voor zijn gast, Eva Jinek. “Zij had duidelijk laten blijken dat haar hart bij de publieke omroep lag.”

Drie weken later kondigde Jinek haar vertrek naar RTL 4 aan. “Die zag ik niet aankomen. Er zal tussentijds iets gebeurd zijn. Een aanbod waartegen ze geen nee kon zeggen. Ik was zeer teleurgesteld, ja. Ik respecteer Eva als vakvrouw, vind haar een leuk mens, maar ze heeft het ons wel heel moeilijk gemaakt.”

Enkele maanden later werd ook bekend dat De wereld draait door zou stoppen. Van Westerloo, in het verleden programmadirecteur bij de commerciëlen RTL, Talpa en SBS, kon direct vol aan de bak. “De invulling van de late avond én de vooravond. En in maart van dit jaar kwam daar ook nog de coronacrisis bij.”

Was er paniek na Jineks aankondiging van haar vertrek?

“Paniek niet, maar we zijn wel als een gek gaan hollen en zaten een dag later met de omroepen bij elkaar. Zij waren partners van het nieuwe experiment Op1. Het idee van vijf presentatieduo’s was een vlucht naar voren. Frans (Klein, directeur video NPO 1) geloofde erin, maar we kenden de risico’s. We tartten de televisiewetten. We wisten dat kijkers zich hechten aan vaste presentatoren. Alle criticasters riepen: dit wordt nooit wat. Het was nog nooit vertoond. Wereldwijd zelfs niet. Op1 was een stevige gok.”

Waarom die gok genomen?

“Eva had de producent (Ewart van der Horst, red.) en haar team meegenomen, maar de Pauw-redactie bleef grotendeels intact. We voerden ge­sprekken met presentatoren, die niet allen veel talkshowervaring hadden maar wel flinke vlieguren hadden ge­maakt voor de camera of op de radio.”

Maar Op1 is toch geen speeltuin?

“Iedereen die aan die tafel begint, moet naar een zeker niveau groeien.”

U hebt bij de commerciëlen gewerkt, zowel bij RTL als Talpa. Daar gaat het anders.

“Daar kijk je naar wie er beschikbaar is, die koop je weg. De positie bij de publieke omroep is uniek. Zo veel er­varing, expertise en journalistieke kracht, we wisten: dit komt goed.”

We zijn een jaar en drie wissels verder met Op1. Wat vindt u van de kritiek dat het scherper kan?

“Die trekken we ons aan. Ik heb een paar gesprekken gezien waar de vonken vanaf spatten, onder meer met Jort (Kelder), maar ik vind dat de gesprekken zeker scherper moeten. Tegelijk constateer ik dat we journalistiek sterk aan het worden zijn.”

Het nieuwe duo Paul de Leeuw en Astrid Joosten is een versterking?

“Ik vond dat meteen een goed idee. Paul de Leeuw is niet de journalist pur sang, meer een entertainer. De vrijdagaflevering hoort een ander karakter te hebben. Paul is breed geïnteresseerd, een goeie televisiemaker en zoekt nogal eens naar de juiste toon. Ik zie bijzondere dingen gebeuren die van toegevoegde waarde zijn, zoals dat ontroerende gesprek met Rob de Nijs. Dat kan Paul als geen ander en Astrid is ook een perfecte partner voor hem.”

En toen moest ook de vooravond nog worden ingevuld.

“We nodigden omroepen uit om een pilot te maken. BNN-Vara kwam met de origineelste invulling. Andere ru­brieken, creatief en ludiek. Met de komiek, de uitsmijter en de reporter in de provincie. We zagen Fidan (Ekiz) al eens in de late avondshow bij Renze (Klamer). Die twee hadden chemie. Dat ze hun eigen mening geven, juich ik toe. We hebben het er wel over gehad. Hoe formuleer je iets, hoe bereid je je voor. Daar valt bij De Vooravond nog terrein te winnen.”