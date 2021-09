Netflixserie The Chair: alle ingrediënten voor een heerlijk avondje bingen

V.l.n.r.: Ken Bolden, Sandra Oh en Mark Philip Stevenson een scène uit de bingewaardige Netflixkomedie The Chair. Beeld AP

Centraal in The Chair staat de faculteit Engels van een prestigieuze Amerikaanse universiteit, die kampt met een sterk teruglopend aantal studenten. Hoofdpersoon is Dr. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh, bekend van onder andere Grey’s Anatomy en Killing Eve), het eerste vrouwelijke niet-witte hoofd van de in staat van verval verkerende faculteit. Ze wil een frisse wind laten waaien in het wittemannenbolwerk. Maar ze wordt op de huid gezeten door de decaan, die op een rijtje heeft gezet hoeveel – of beter: hoe weinig – studenten de verschillende docenten hebben.

De drie laagstscorenden zijn de reguliere pensioenleeftijd al lang gepasseerd. Een van hen is hoofdzakelijk soezend bij vergaderingen in beeld. Een ander kan nog niet eens overweg met het kopieerapparaat. De derde kijkt opzichtig weg van de snoeiharde, anonieme oordelen die studenten online over haar vellen. Onderling bespreken ze elkaars kwaaltjes en reageren ze meewarig op collega’s die met modern onderwijs aansluiting zoeken bij de nieuwe generatie.

De decaan zet Kim onder druk het trio naar de uitgang te begeleiden. Als ze daar lucht van krijgen beginnen ze driftig aan haar stoelpoten te zagen.

Schurend en intelligent

De studenten dragen de jonge, briljante docente Yaz McKay juist op handen en Kim pusht haar als kandidaat-hoogleraar. Dat ze zwart is lijkt haar kansen te vergroten. Maar dat is weer buiten de decaan gerekend, die een als student gesjeesde acteur naar voren schuiven als gastdocent. Het biedt David Duchovny (X-Files, Californication) de kans als zichzelf er op los te schmieren.

Maar Kims grootste probleem betreft Bill Dobson, die een zekere status geniet in de literatuurwereld en veel studenten trekt. Daardoor heeft hij het nodige krediet bij de universitaire staf. Maar na de vroegtijdige dood van zijn vrouw belandt hij in een depressie en gooit hij er met de pet naar. Colleges bereidt hij niet voor, als hij al komt opdraven en niet zijn roes ligt uit te slapen. En als hij dan toch een keer lesgeeft, gaat het mis wanneer hij een stuntelige, satirisch bedoelde Hitlergroet brengt. Dankzij filmende studenten gaat het voorval online en een schandaal is geboren. De woke community op de campus eist het ontslag van de ‘nieuwe Hitler’.

Dat alles bij elkaar levert een schurende en intelligente cocktail van verwikkelingen op, die raakt aan actuele vraagstukken over kleur, gender, sociale achtergrond, vrijheid van meningsuiting en vooroordelen. In combinatie met de geestige dialogen en indrukwekkende cast bevat het meer dan genoeg munitie voor een zesdelige serie, die een beetje Netflixer in een avond er doorheen binget. Een tweede seizoen zou heel erg welkom zijn.