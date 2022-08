Netflixdocu over Hunter Moore, de man die de wraakporno uitvond

Beeld Netflix

Hij kreeg de bijnaam van tijdschrift Rolling Stone, dat een profiel over hem publiceerde. Hunter Moore was er trots op. ‘De meest gehate man op internet’ had in 2012 behalve legioenen mensen die hem inderdaad haatten ook veel fans. Ze aanbeden hem en bezochten zijn website zo vaak dat Moore van de advertentie-inkomsten enkele jaren een luxeleven kon leiden.

De Netflixdocumentaire The Most Hated Man on the Internet toont de opkomst en ondergang van Moore en zijn website Isanyoneup.com. Op de site: zonder toestemming geplaatste privénaaktfoto’s van willekeurige mensen, ingezonden door wraakzuchtige exen. Maar, zo bleek later, ook via hacks gestolen beeldmateriaal.

Wraakporno

Moore begon zijn website eind 2011, toen de onlinewereld op veel vlakken nog een regelloze jungle was. Hij ontdekte een businessmodel in de zogenoemde wraakporno en toonde zich daarin nietsontziend. Bij de tijdens sexting – het uitwisselen van erotisch beeldmateriaal – genomen foto’s publiceerde hij zonder enige terughoudendheid links naar de socialemedia-accounts van de gedupeerden.

Acties die vrijwel zonder uitzondering een spoor van destructie in het bestaan van de slachtoffers trokken. Zoals Charlotte Laws, de moeder van een van hen, in de docu van regisseur Rob Miller opmerkt: ‘Deze site ging over niets anders dan het vernietigen van levens.’

Uiteindelijk lukt het een deel van de slachtoffers zich te verenigen en de FBI te interesseren in een onderzoek. Moeder Laws speelt daarbij de rol van vasthoudende pitbull die het uitwissen van het onrecht dat haar dochter is aangedaan tot haar levenswerk maakt. De vraag die boven haar detectivewerk hangt: blijft het verweer van Moore overeind dat hij slechts een platform biedt en dat de werkelijke misdadigers de uploaders van het, gestolen, beeldmateriaal zijn?

Zelfmoorden

De plotlijn van de documentaire doet denken aan die van het begin dit jaar verschenen The Tinder Swindler, een zwart sprookje over online oplichting dat zich afspeelt in recenter tijden. Ook regisseur Miller neemt – wel erg – royaal de tijd om zijn verhaal neer te zetten. De drie afleveringen van bijna een uur hadden gerust allemaal een kwartier korter gekund.

Maar het blijft een fascinerende geschiedenis, die behalve de gevaren van internet ook het slechte van de mensheid gedetailleerd documenteert. Gruwelijk is de passage waarin een van de slachtoffers beschrijft hoe ze na het opduiken van haar naaktfoto’s een suïcidepoging deed. Daarmee versneden zijn de commentaren op een tweet van Moore, die begin 2012 voorspelt dat zijn site tot zelfmoorden zal leiden. Zijn fans reageren euforisch van vreugde: ‘Laat ze zichzelf maar van kant maken!’

Enige dat mist is de kant van het verhaal van Moore, die volgens de makers aanvankelijk toezegde mee te werken aan de documentaire, maar die belofte weer introk. Hij wordt nu neergezet als de duivel in eigen persoon. Gerechtvaardigd gezien zijn daden, maar de kijker blijft wel met een grote vraag achter: hoe kan iemand van 26 jaar zo gewetenloos zijn geworden?

Documentaire The Most Hated Man on the Internet

Door Rob Miller

Te zien op Netflix