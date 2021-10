Netflixbaas betreurt verdedigen comedyspecial Dave Chappelle

Beeld European Press Agency (EPA)

Sarandos schreef in een uitgelekte brief aan zijn personeel dat hij achter de special bleef staan. ‘We werken hard om onze makers creatieve vrijheid te geven, ook al betekent dat dat sommige content op Netflix door sommige mensen als schadelijk wordt gezien.’

Een week later ziet hij het toch anders. ‘Ik had veel menselijker moeten reageren,’ zegt Sarandos nu. ‘Ik had te maken met een groep werknemers die zich gekwetst voelde en dat had eerst moeten worden erkend, voordat je ingaat op de specifieke details.’

Twee memo’s

Transgender medewerkers van Netflix en hun medestanders zijn van plan woensdag te demonstreren. Aanleiding voor de protestactie is de weigering van ceo Sarandos om de special van Dave Chappelle van het platform te halen. Met het protest hopen de medewerkers voor elkaar te krijgen dat de special alsnog van de streamingdienst wordt gehaald.

Volgens een medewerker van Netflix maakte Sarandos het nieuws bekend in twee memo’s. In het eerste bericht liet de zakenman weten dat hij niet van plan is om de special van Chappelle offline te halen. In zijn tweede mededeling schreef Sarandos onder meer dat ‘de inhoud op het kleine scherm niet zorgt voor schade in het echte leven’.

Tijdens de virtuele staking zullen de deelnemende medewerkers het werk neerleggen. In plaats daarvan zullen ze zich bezighouden met donaties aan goede doelen en het aanmoedigen van anderen om de transgemeenschap te ondersteunen. ‘De memo was zeer respectloos,’ aldus een medewerker die anoniem wilde getuigen. ‘Het nodigde niet uit tot een stevig gesprek over dit moeilijke onderwerp, en dat zou wél het geval moeten zijn.’

Transfobische uitspraken

Vorige week werden er nog drie Netflixmedewerkers geschorst omdat ze een directievergadering bijwoonden om zich uit te spreken tegen de special van Chappelle. Het trio, onder wie een Netflixtechnicus die transgender is, mocht na protest van het grote publiek wel weer aan het werk.

In zijn nieuwste special The Closer zegt de komiek onder andere dat ‘geslacht een feit’ is, waarna hij geslachtsdelen van transpersonen vergelijkt met vleesvervangers als Beyond Meat. Chappelle verdedigt ook de uitspraken van Harry Potter-auteur J.K. Rowling, van wie bepaalde opmerkingen als transfobisch zijn bestempeld. In zijn special legt Chappelle ook de homofobische uitspraken van rapper DaBaby naast de systematische onderdrukking van zwarte Amerikanen, en doet hij nog andere controversiële uitspraken.