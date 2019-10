Netflix zet hoog in bij strijd om Nederlandse tv-kijkers

Netflix en de NPO willen ook gezamenlijk series maken, zoals Netflix al doet met de Vlaamse omroep VRT. Beeld EPA

Nu de internationale strijd om de kijker heviger wordt – komende maand is de lancering van streamingdienst Disney+ en gaat Apple TV+ van start – wil Netflix meer inzetten op lokale producties, om die vervolgens te verspreiden over de 158 miljoen abonnees over de hele wereld.

Zo is deze week Toon online gegaan, een serie uit 2016 op herhaling van het toen geflopte televisiekanaal KPN Presenteert. Ook heeft Netflix deze zomer een overeenkomst gesloten met distributeur Dutch FilmWorks, waardoor sommige Nederlandse films na hun draaiperiode in de bioscoop op de streamingdienst verschijnen.

De eerste Nederlandse Netflix Originals komen in 2020 online: de Amsterdamse horrorserie Ares, en een Engelstalige serie naar het jeugdboek Brief voor de Koning van Tonke Dragt.

Samenwerking

Vanwege de opgeschroefde bezigheden op lokaal niveau opent Netflix de komende tijd kantoren in heel Europa, waaronder in Berlijn en Parijs. Ook het EMEA-hoofdkantoor (Europa, Midden-Oosten en Afrika) in Amsterdam breidt uit. Begin volgend jaar verhuist het bedrijf van de Stadhouderskade naar een fors pand in de Karperstraat in Zuid. Het aantal personeelsleden in Amsterdam zal de komende jaren uitgroeien van zo’n vierhonderd mensen tot het dubbele.

Netflix heeft onlangs bovendien een belangrijke stap gezet richting een vurig gewenste samenwerking met de NPO: samen gaan ze voor het eerst een film produceren, waarbij ook de EO en een aantal filmfondsen deelnemen. De Slag om de Schelde – in het Engels The Forgotten Battle – draait om de gigantische militaire operatie van de geallieerden in Zeeland en West-Brabant, in november 1944. Het Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is initiatiefnemer en betaalt mee.

De film wordt geregisseerd door Paula van der Oest (Tonia, Lucia de B.) en is met een budget van 14 miljoen euro voor Nederlandse begrippen een enorme productie: alleen Zwartboek was duurder met 18 miljoen euro. De opnames zijn vorige week begonnen in Litouwen. De Slag om de Schelde zal eind 2020 in de bioscoop draaien ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog, verschijnt daarna op Netflix (buiten Nederland) en zal later uitgezonden worden door de EO.

Undercover

Netflix en de NPO willen ook gezamenlijk series maken, zoals Netflix al doet met de Vlaamse omroep VRT. Dit jaar kwam van die combinatie Undercover uit, over de Brabantse drugsbaas Ferry Bouman (Frank Lammers) en twee undercoveragenten (Tom Waes en Anna Drijver). De serie werd dusdanig goed bekeken dat een tweede seizoen in productie is.

Met de NPO is het nog niet zover. Volgens NRC is de zogeheten windowing een pijnpunt; wie de series wanneer online mag zetten. Bij wijze van proef zijn wel al vijf NPO-titels op Netflix te bekijken, waaronder Als de dijken breken en Overspel.