Netflix toont documentaireserie over mysterieuze verdwijning waarin het Vaticaan een belangrijke rol speelt

Vatican girl is de titel van een documentaireserie die deze week op Netflix in première gaat. Het is het verhaal van Emanuela Orlandi, een meisje van 15 jaar dat in 1983 is verdwenen.

“Mijn zusje staat nog steeds ingeschreven bij de burgerlijke stand van het Vaticaan,” zegt Pietro Orlandi. Hij lacht er wat ongemakkelijk bij. “We hebben haar nooit dood laten verklaren. Zo lang ik geen stoffelijke resten heb, leeft ze voor mij nog.”

Vanaf het bankje in het park is, tussen de huizen door, is de koepel van de Sint Pieter te zien. Die koepel bepaalt al 63 jaar lang Orlandi’s leven. Hij groeide op binnen de muren van Vaticaanstad, zijn grootvader en zijn vader werkten er voor in totaal zeven pausen. Dat doet er niets aan af dat het Vaticaan al 39 jaar zwijgt over wat er precies met zijn zusje Emanuela is gebeurd is. “Ik ben ervan overtuigd dat ze daar meer weten,” zegt Orlandi.

Wat als?

Op 22 juni 1983 verdwijnt de 15 jarige Emanuela, de derde in een rij van vier zussen. Orlandi is haar negen jaar oudere broer. Ze heeft die middag muziekles, maar keert daar nooit van terug. “We hadden nog een woordenwisseling die middag,” herinnert Orlandi zich. “Ze wilde graag dat ik haar ophaalde, maar ik had andere dingen te doen. Ik heb me nog lang afgevraagd: wat als?”

Het schuldgevoel is door de jaren heen langzaam weggeëbd – “Ik weet zeker dat als ze niet die dag gekidnapt was, het wel een andere dag gebeurd zou zijn” – en maakt plaats voor vastbeslotenheid. Orlandi wil absoluut de waarheid over de ontvoering van zijn zusje boven water krijgen.

Italiaanse maffia en Amerikaanse kardinaal

De theorieën over die ontvoering lopen uiteen, zegt Andrea Purgatori, onderzoeksjournalist en ook een van de hoofdpersonen in de Netflixserie die over de verdwijning van het meisje is gemaakt. Een van die theorieën draait om een Pools-Italiaans-Amerikaanse connectie. Op het terras van een Romeins café – ook daar is de koepel van de Sint Pieter zichtbaar die als een schaduw over dit verhaal hangt – legt Purgatori uit wat de Poolse vakbond Solidarinosc, de Italiaanse maffia en een Amerikaanse kardinaal te maken hebben met een 15-jarig meisje uit Vaticaanstad. “Paus Johannes Paulus II en de Amerikaanse president Ronald Reagan hadden een gezamenlijk doel, de Sovjet-Unie ontmantelen,” vertelt Purgatori, die de zaak al sinds 1983 volgt.

Daarbij was alles geoorloofd, zelfs het doorsluizen van via de Vaticaanse bank witgewassen maffiageld naar het Oostblok. “De Vaticaanse bank, onder leiding van de Amerikaanse kardinaal Paul Marcinkus, deed zaken met de grootste private bank van Italië, de Banco Ambrosiano. Toen die bank failliet ging, was er 1200 miljard lire verdwenen waaronder ook veel maffiageld. Emanuela werd ingezet als drukmiddel.”

Die 1200 miljard lire komt overeen met rond de 18 miljard euro.

Journalist Purgatori en Emanuela’s broer zijn het erover eens dat het meisje werd ontvoerd om druk op het Vaticaan uit te oefenen, al zien ze er verschillende redenen voor. “Binnen het Vaticaan zijn verschillende facties en de ene factie weet iets over de andere. Emanuela werd gebruikt in de strijd tussen de facties,” is Orlandi’s overtuiging.

Donker geheim

Een donker geheim binnen het Vaticaan dus, dat ook nu, 39 jaar later, niet naar buiten mag komen. “Het is geen toeval dat Johannes Paulus II zo snel heilig werd verklaard,” benadrukt journalist Purgatori. “Aan een heilige ga je niet twijfelen.”

De familie van het meisje had 39 jaar geleden gelijk door dat er iets mis was, zegt haar broer. “Bij ons thuis werd op een vast tijdstip gegeten en dan was iedereen er.”

Emanuela was er niet en zou ook nooit meer komen. In de dagen na die 22ste juni hangt haar familie de stad vol met portretten van Emanuela. Zonder resultaat. “Toen we op 5 juli gebeld werden door de vermeende ontvoerders slaakten we een zucht van verlichting,” vertelt Orlandi. “Emanuela leeft!”

Nooit een teken van leven

Toch heeft de familie Orlandi na emanuela’s verdwijning nooit een echt teken van leven gekregen. “Normaal gesproken krijgt de familie of de politie snel bewijs dat de ontvoerde in leven is. Dat is bij Emanuela nooit gebeurd,” vertelt Purgatori. De familie werden alleen wat persoonlijke bezittingen getoond: het boekje van de muziekschool en dat van haar school. “Ik vermoed dat ze al heel snel na de ontvoering is vermoord,” zegt Purgatori.

Door wie en hoe is bijna veertig jaar later nog steeds een mysterie. De ontvoering van Emanuela zou gelinkt zijn aan de aanslag op Paus Johannes Paulus II, twee jaar voor haar verdwijning; de KGB zou er mee te maken hebben en de Banda della Magliana, een beruchte groep Romeinse criminelen.

Enorme blamage

De meeste verhalen zijn fabels, maar de link tussen de Banda della Magliana en het Vaticaan staat vast. In 2012 werden, na een anonieme tip, twee graftombes geopend in een kerk in Rome. In één van de tombes zou de grote baas van de Banda della Magliana, Enrico de Pedis, zijn begraven en ook het lichaam van Emanuela Orlandi zou er liggen. Het lichaam van Emanuela werd er echter niet gevonden, dat van de maffiabaas wel.

De sleutel van het mysterie rond Emanuela ligt nog altijd daar, onder de koepel van de Sint Pieter. “Ik ben verraden door de mensen die ik heb gediend, zei mijn vader op zijn sterfbed,” vertelt Orlandi op het bankje met uitzicht op de koepel van de Sint Piter. “Dat is voor mij bewijs genoeg.”