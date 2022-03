Netflix, HBO, Amazon, Viaplay, NL Ziet: zo vind je de weg in het oerwoud aan streamingdiensten

De Harry Potter-films zijn nu nog te zien op de Netflix-concurrent Amazon Prime Video, maar Warner Bros zal die reeks, zodra de licentie is verlopen, voortaan exclusief aanbieden op HBO Max. Beeld Warner Bros

Nog even en de opvolger van Game of Thrones is een feit. Maar wie die nieuwe fantasyserie, House of the Dragon, of het langverwachte vervolg op Sex and the City (getiteld And Just Like That) wil zien, moet straks wel een abonnement afsluiten bij HBO Max. En u betaalde maandelijks al trouw voor Netflix, Videoland én sinds kort Disney+ om uw Star Wars-honger te stillen. U overweegt daarnaast óók nog Viaplay, dat afgelopen dinsdag de steeds wijder vertakte on demand-wereld binnentrad en de exclusieve rechten van Formule 1 bezit. Nooit meer Max Verstappen live in actie? Dat kan toch niet?

Dat oerwoud aan streamingdiensten, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Netflix beet het spits af. Maar hoe populairder deze moderne videotheek werd, hoe meer de behoefte van filmstudio’s als Disney om de eigen titels zélf aan te bieden. Ander voorbeeld: de Harry Potter-films zijn nu nog te zien op de Netflix-concurrent Amazon Prime Video, maar Warner Bros zal die reeks, zodra de licentie is verlopen, voortaan exclusief aanbieden op HBO Max, met wie de productiereus in deze streamingoorlog samen optrekt.

“Het gevolg is dat streamingdiensten de krachten nog meer moeten bundelen om voor de consument interessant te blijven,” zegt mediastrateeg Cornélie Klercq van Lilhen Consulting. “Zo wil HBO Max ook samengaan met Discovery+. En er komen straks nog meer partijen als Paramount (met onder meer Star Trek, red.) bij. Dat ze zelf ook verzadiging zien aankomen, blijkt wel uit het feit dat HBO Max van start gaat met stuntprijzen van 2,99 euro per maand. Misschien worden we steeds selectiever. Daar kan mogelijk een dienst als Pathé Thuis, waar je alleen per titel betaalt, garen bij spinnen.”

Volgens docent populaire cultuur Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht is de bodem in zicht. “Er zullen slachtoffers vallen in deze oorlog. Disney bepaalt daarbij als grootste speler de toon, ook omdat dat bedrijf het niet alleen van streaming hoeft te hebben. Het heeft altijd nog de attractieparken. Andere diensten worden kwetsbaar en het lijkt me een kwestie van tijd voor een partij als Disney ze binnenhaalt. Zo gaat dat tegenwoordig überhaupt in de onlinewereld. Kleine ondernemers dromen niet meer van een nieuw eigen platform, maar dromen ervan om te worden gekocht.”

Ook Hassler-Forest wijst naar het voordeel van alternatieve on demand-aanbieders. “Netflix is inmiddels een beetje een rommelbak met van alles en nog wat. Voor mensen die daar moe van worden, heb je ook diensten als Mubi die inzetten op de echte filmliefhebbers en elke dag één nieuwe titel in de spotlight zetten. Een simpel en effectief systeem. Het heeft mijn persoonlijke kijkgedrag aangenaam veranderd.”