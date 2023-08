Net zoals een echte Rietveldstoel zit ook het op hem geïnspireerde kunstwerk van Ben Zegers voor geen meter

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat is het verhaal achter deze werken?

‘Zitten is een werkwoord,’ vond Gerrit Rietveld, architect en meubelontwerper. Weleens op een Rietveldstoel gezeten? Of beter gezegd: proberen te zitten? Ziet er prachtig uit, die bekende stoel van hem, maar het ding zit echt voor geen meter. De volledig versie van dat citaat van Rietveld: “Zitten is een werkwoord, als je moe bent ga je maar liggen.”

Gerrit heet het ensemble van dertien beelden van kunstenaar Ben Zegers dat sinds 1992 staat opgesteld in Amsterdam-Noord. En ja, die titel is een verwijzing naar Gerrit Rietveld. De beelden zelf zijn ook geïnspireerd door Rietveld, die leefde van 1888 tot 1964 en een vooraanstaand lid was van kunstbeweging De Stijl.

Het ensemble van Zegers bestaat uit dertien geraamten van meubels. Soms zijn stoelen en tafels te herkennen, andere objecten laten zich moeilijker duiden. Nog meer dan de stoelen van Rietveld zijn die van Zegers niet geschikt om op te zitten. Dat heeft te maken met hun formaat, maar vooral met de vorm.

Pasteltinten

Dat spelen met vorm en functie is een rode draad in het werk van Ben Zegers. Op zijn website staat het zo omschreven: ‘Zegers (1962) verstoort de maat van de dingen, maakt alles dat maatvast is maatloos, maakt alles dat diepte heeft plat en andersom. Zijn beelden zijn in vorm en inhoud zo elastisch dat ze onophoudelijk van identiteit veranderen.’

De beelden die tezamen het werk Gerrit vormen zijn gemaakt van staal. Anders dan je zou kunnen verwachten bij een naar Gerrit Rietveld verwijzend kunstwerk, zijn de meubelgeraamten niet uitgevoerd in primaire kleuren, maar in pasteltinten.

Het werk staat in De Werf, een kleine woonwijk in Tuindorp Oostzaan voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. In de huizen van het buurtje wonen vier tot zeven mensen. Ze krijgen specialistische begeleiding en er is er dagbesteding in de buurt.

Ben Zegers, die behalve als beeldhouwer ook actief is als installatiekunstenaar, woont en werkt in Rotterdam. Gerrit is zijn enige beeld in Amsterdam (eerder was ook een werk van hem te zien in het in 2018 gesloten restaurant Halvemaan in Buitenveldert). Wel is hij verbonden aan – hoe toepasselijk – de Gerrit Rietveld Academie.