Net voor de aftiteling lag Imanuelle Grives als lijk in een kofferbak

Keizersvrouwen, NPO 3.

Meteen in de eerste minuut van de nieuwe serie Keizersvrouwen kregen we het nogal voor de kiezen. Het ging over Xandra Keizer en die heeft kennelijk een escortbureau. Dat is opgedoken in een witwaszaak en haar dochter is ontvoerd. Haar man leerden we kennen als de spindoctor van de burgemeester, die wil laten zien hoe Amsterdam wordt heroverd op de georganiseerde criminaliteit.

Dat gaat botsen, natuurlijk. Maar het is wat veel van het goede. Uit het echte leven kennen we eigenlijk alleen de man van de burgemeester. Die fietst weleens tegen het verkeer in. Ook een onverkwikkelijke zaak, maar toch niet helemaal hetzelfde.

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, blijkt mevrouw Keizer een verleden te hebben als heroïneprostituee. Ze heeft als tienermoeder in een daklozenopvang gewoond en ze moest haar dochter afstaan. Als de trauma’s uit die dagen zich opdringen, beschadigt ze zichzelf. Daar komt nog bij dat haar moeder de grootste maffiabaas van de stad is. En o ja, het stadhuis is door en door corrupt.

Het zat zondagavond allemaal in aflevering 1 en Lips is daarvan nog steeds een beetje aan het bijkomen. En dan vergeten we nog Imanuelle Grives, de actrice die deze zomer werd aangehouden op een dancefestival met een karrenvracht aan drugs. Ze was zich aan het voorbereiden op een nieuwe rol, zei ze tegen de politie. Maar dat was duidelijk niet voor deze serie. Net voor de aftiteling lag ze al als lijk in een kofferbak.

Maar heel benieuwd hoe dit verder gaat – dat is voor een thrillerserie alvast een goede start. Keizersvrouwen wordt óf een geweldig succes, óf een schitterend ongeluk. De eerste scène was ongeveer net zo overrompelend als het begin van Chelsea-Ajax. En we weten hoe dat is afgelopen.

