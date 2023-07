Net als Tom Cruise deed de verschrikkelijke Ivan ook een rondje Rome

In ‘Venicephrenia’ (2021) keren getergde Venetianen zich met een terreuroffensief tegen de indringers. Beeld Alamy

Arme Ivan. In een vlaag van romantische verstandsverbijstering dacht hij zijn liefde voor Hayley eeuwigheidswaarde te geven door hun namen en het jaartal 23 in een binnenmuur van het Colosseum te kerven. De 27-jarige fitnessinstructeur uit de Engelse stad Bristol werd op heterdaad betrapt door een andere toerist, die het vandalisme vastlegde en de beelden op YouTube publiceerde. Het filmpje Asshole tourist carves name in Colosseum in Rome 6-23-23 leidde tot ophef en de identificatie van Ivan D. De vandaal glimlacht vriendelijk naar de man die hem een dag later goed herkenbaar aan de hedendaagse schandpaal nagelde.

Vijf dagen na de publicatie van de beelden achterhaalde de Romeinse politie de identiteit van de verschrikkelijke Ivan. In een excuusbrief met absurd wollige volzinnen bekent Ivan aan de burgemeester van Rome dat hij zich niet bewust was geweest van de ouderdom van het monument dat hij met zijn sleutel bewerkte. Het Colosseum werd voltooid onder keizer Titus in het jaar 80 A.D. en is dus negentienhonderddrieënveertig jaar na de oplevering door Ivan bekrast. Volgens Italiaanse media hangt hem een geldboete van maximaal vijftienduizend euro boven het hoofd, alsmede een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar.

Die barbarij is in de ban gedaan

Ivan is de sigaar. Maar hij mag blij zijn dat de Romeinen met de tijd meegingen en dat het Italiaanse strafrecht aan verlichte opvattingen over schuld en boete voldoet. De oude Romeinen hadden de fitnessinstructeur in datzelfde Colosseum voor de leeuwen geworpen ter lering en vermaak van tienduizenden toeschouwers. Die barbarij is gelukkig eeuwen geleden in de ban gedaan. Maar wij hebben het wereldwijde volksgericht van YouTube en andere sociale media. Wij gebruiken de smartphone om de openbare vernedering en terechtstelling snel en gebruiksvriendelijk uit te voeren. Is het leven in de 21ste eeuw niet schitterend en vol van wonderen?

Dat zou je zomaar kunnen denken indien je de genoegens van het moderne massatoerisme omarmt en zonder enig bezwaar van hot naar her vliegt, rijdt of vaart. Dat doen miljoenen mensen omdat het kan en omdat ze het leuk vinden. Tom Cruise doet het ook in zijn nieuwste Mission: Impossible-avontuur, dat hem deze week onder meer naar de populaire Italiaanse bestemmingen Venetië en Rome brengt. Tom doorkruist Rome met Hayley. Dat is de Britse actrice Hayley Atwell en zeker niet de Hayley die de stad met Ivan de kerver bezocht. Tom heeft ook helemaal geen tijd om het Colosseum te bezoeken of het te signeren. Hij sjeest er op een Italiaanse politiemotor langs zodat wij in de zaal even denken: oh ja, het Colosseum! Daar moet ik toch ook een keer naar toe. Dat schijnt heel oud te zijn.

Rome ziet er op film al meer dan een eeuw goed uit en de lokale autoriteiten zien erop toe dat het een ster als Tom Cruise aan niets ontbreekt. De producenten van Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One pochen dat de stad het verkeer op de drukke Via dei Fori Imperiali nooit eerder bij daglicht voor filmopnames stillegde. In Venetië kreeg team Cruise ook vrij baan. Zo gaat het al jaren met grote blockbusterproducties: stadsbesturen en monumentenbeheerders horen de kassa al rinkelen als er een grote internationale filmproductie aanklopt. Het is win-win. De productie smijt met dollars en de film zal de toeristentrekpleister de gouden glans van Hollywood geven.

Kleven er ook nadelen aan die winnende formule? Vraag dat maar aan de Romeinen die op een muur in hun bloedeigen Colosseum ‘Ivan + Hayley 23' kunnen lezen. Op een dag begint de onophoudelijke stroom toeristen stadsbewoners op te breken. Het kwetsbare Venetië dat Cruise in zijn film aandoet, bezwijkt bijna onder de druk van het massatoerisme en de immense cruiseschepen die bij de stad aanmeren. In Venicephrenia (2021) van de Spaanse regisseur Álex de la Iglesia keren getergde Venetianen zich met een terreuroffensief tegen de indringers. In The Last Tourist (2021) geeft de Canadese documentairefilmer Tyson Sadler inzage in de parasitaire praktijken van de cruiserederijen. Het is inhoudelijk twee keer de spijker op de kop maar beide films rammelen in de uitvoering en worden niet gezien.

Tom Cruise zal deze zomer echter weer een miljoenenpubliek trekken alsof hij een tweeduizend jaar oud monument is, een wereldwonder van vlees en bloed. En dan is het volgende zomer op naar Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two want met de klantenbinding zit het wel snor. Ivan D. is deze zomer een eenmalige hit op YouTube. Asshole tourist carves name in Colosseum in Rome 6-23-23 wordt gezien. De commentaren zijn niet mals. Maar over een paar weken is iedereen Ivan alweer vergeten.

Het is vakantie! Wat zeur je nou? De zon schijnt!