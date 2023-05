Net als in ‘The Player’ en ‘The Shining’ is er ook nu weer de worsteling met het woord

Hollywoodbons Griffin Mill (Tim Robbins) is aalglad in ‘The Player’. Beeld Alamy

Een onbewerkt canvas, een maagdelijk vel papier of een leeg document op een beeldscherm vraagt om actie. Gebruik mij. Beschilder me. Schrijf op mij. Beroer je toetsenbord. Spreek je uit en laat zien wie je bent. Geef vorm aan je gedachten. Begin nou maar gewoon. Niet bang zijn. Je kunt het. Doe iets!

Een leeg vlak kan intimiderend werken. Dat geldt niet alleen voor mensen die zelden gevraagd worden om iets op papier te zetten. Het geldt soms ook voor schrijvers die regelmatig teksten aanleveren, deadlines slechten en daarin een persoonlijke routine hebben ontwikkeld. Een wit vlak dat tot een openbaring van gedachten voert kan een probleem worden, omdat elk woord na publicatie door anderen gelezen wordt. Wie zijn die mensen? Wat zullen ze wel niet denken? Wat een aansteller! Wat een slap stuk!

Ik zal mijn best doen, zoals de uitgesproken dichter Jules Deelder mij opdroeg toen ik hem als knaap om advies vroeg. ‘Doe je best!’ Voorwaar een opdracht waar je een leven lang vruchten van kunt plukken. Schrijven is werken. Als je je best doet kun je ervan leven. Het kan een intensief proces zijn. Het behelst meer dan zitten en uitvoeren. Vooral wanneer het begint met een volmaakt wit vlak en niets anders. Wat te doen wanneer er niets komt?

Waar blijft het woord?

Langdurig ingesneeuwd spookhotel

Zie Jack Nicholson in The Shining (1980). Hij drijft zichzelf tot waanzin achter zijn schrijfmachine omdat er niets komt. Het helpt natuurlijk niet dat hij een roman wil schrijven in een langdurig ingesneeuwd spookhotel, waar hij ook nog een huwelijkscrisis moet bezweren. Het boek van Stephen King en de film van Stanley Kubrick bevatten herkenbare details over de worsteling met het woord. De schrijver doolt door de gangen, gooit urenlang een bal tegen de muur, staart eindeloos in het niets. Alles beter dan wat ook al weer? O ja: die verdomde roman. Die komt er niet.

Jaren geleden sprak ik na de voorstelling van een Catalaanse schrijversfilm met een vakgenoot, die zonder instructie van Deelder ook zijn best deed en na het slechten van de deadline ook door twijfels werd geplaagd. Die film was Ficció (Fictie, 2006) van schrijver-regisseur Cesc Gay. Hij belicht de worsteling van een schrijver-regisseur die zich net als Jack Nicholson ver van de bewoonde wereld terugtrekt om het woord te vinden. Daar komt echter geen narigheid van, integendeel. Het was een feest van herkenning: de schrijver ruimde het geleende huis op, ging de natuur verkennen en zocht contact met andere buitenmensen. Hij deed alles om maar niet te beginnen. Tot het woord alsnog kwam.

In de Amerikaanse filmindustrie en televisiewereld heeft een hoog oplopend arbeidsconflict in de afgelopen weken tot een staking van schrijvers geleid. Ze staakten eerder in 2007, honderd dagen lang. De explosieve groei van streamingreuzen als Netflix, Prime, Disney+ en HBO Max heeft hun werkterrein ingrijpend veranderd. De concurrentiestrijd tussen de grote opdrachtgevers is moordend en het door Netflix geïntroduceerde bingen van nieuwe series en seizoenen maakt drama tot een wegwerpproduct. Schrijven is werken en als de vruchten van je arbeid achteloos worden gedumpt, moet je op zijn minst fatsoenlijk worden gecompenseerd. Er wordt een lange en kostbare strijd verwacht.

Triomfantelijke terugkeer in de haaienvijver

Het conflict tussen de studiobazen en de schrijvers herinnert aan Robert Altmans geruchtmakende Hollywoodsatire The Player (1992), waarin een aalgladde executive van een grote filmstudio doodsbedreigingen krijgt van een anonieme scenarioschrijver. Michael Tolkin baseerde het filmscenario op zijn gelijknamige roman, waarin hij zes frustrerende en vruchteloze jaren als scriptschrijver verwerkte. Regisseur Robert Altman had zich eerder al met uitgesproken walging van Hollywood afgewend. De sardonische film markeerde zijn triomfantelijke terugkeer in de haaienvijver, waar schrijvers vooral als kneusjes en lastpakken worden beschouwd.

Die lastpakken zijn nu massaal in opstand terwijl studiobonzen zich hardop afvragen of slimme tekstgeneratoren zoals ChatGPT misschien een rol kunnen krijgen in de ontwikkeling van filmscenario’s. Allicht: het herkauwen van succesformules is bij grote publieksfilms al sinds de jaren zeventig schering en inslag. Het gevleugelde verzoek voor een filmidee uit The Player is er geknipt voor: ‘Vertel me je idee in 25 woorden of minder.’ Voeg er wat superhelden, populaire sterren en een happy end aan toe en het synthetische scenario schrijft zichzelf. De executive in de film maakt er een cynische grap van: ‘Als we die acteurs en regisseurs dan ook nog kunnen schrappen wordt het nog wat!’

Dat heeft die lastpak Michael Tolkin meer dan dertig jaar geleden toch verdomd scherp en geestig opgeschreven. Daar ging een lange worsteling aan vooraf. Na zes jaar in de hel begon hij met een leeg vel. Zijn woorden doen er nog steeds toe.

Deze drie ook: doe je best!

The Player is te zien op Prime en verscheen op blu-ray bij Criterion.