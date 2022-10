Net als de Oscars in Hollywood kunnen ook de Ringen van Hilversum niet zonder tumult en discussie

De Gouden Televizier-Ring gaat dit jaar naar Even tot hier (BNNVara), Het Jachtseizoen (SBS6), of De Bevers (RTL 5). Beeld Televizier

Het goede nieuws eerst: Jan Slagter dreigt dit jaar niet met een boycot van de Televizier-Ring. Jarenlang bewoonde de Omroep MAX-baas een loopgraaf ver van de digitale wereld van online stemmen, Instagramcampagnes en meer sociale media waarvan hij vermoedde dat zijn kijkers er niet mee overweg konden.

Zijn oproep het stemmen per briefkaart opnieuw in te voeren stierf een stille dood, maar in 2020 pleitte hij nog voor een landelijk – dan maar telefonisch gehouden – marktonderzoek om de winnaars te bepalen. Reden toen: André van Duin verloor de verkiezing om de Televizier-Ster Presentator van de 41 jaar jongere Tim Hofman. Een jaar later verstomde Slagters verontwaardiging. De reden was niet moeilijk te achterhalen: dit keer won Van Duin (gezicht van Heel Holland Bakt en Denkend aan Holland) de Ster wel.

Raven van Dorst

Kortom, niets leek dit jaar een vrolijke en rimpelloze uitreiking in de weg te staan van wat nog altijd de belangrijkste televisieprijzen van ons land zijn. Maar net zoals de Oscars in Hollywood kunnen ook de Ringen van Hilversum niet zonder tumult en discussie.

De eerste hindernis betrof een debat waarin heel Nederland al tijden is verwikkeld: het genderneutraal maken van de prijzen. Waar de talentenonderscheiding al sinds zijn invoering in 2008 geen verschil in geslacht kent, zijn dit jaar voor het eerst alle categorieën neutraal van gender. Het resultaat bij de presentatoren: de usual suspects Van Duin en Hofman nemen het op tegen de intersekse Raven van Dorst.

‘Ontzettend gek op prijsjes’

Ondanks wat gesputter voltrok de wijziging zich vrij geruisloos. Wat er vooral mee te maken zal hebben gehad dat Johan Derksen druk was zich ergens anders druk over te maken. Uit het inmiddels vuistdikke boek met regels van de Televizier-Ring werd namelijk de bepaling afgestoft dat een programma de ring nooit twee keer mag winnen. En zo schrapte de organisatie zowel Vandaag Inside als De avondshow met Arjen Lubach van het lijstje kanshebbers. De reden: de shows verschilden te weinig van eerdere winnaars Voetbal International (2011) en Zondag met Lubach (2017).

Er volgde officieel protest van beide. Uiteraard, zoals altijd zei Derksen dat het hem ‘allemaal geen reet interesseerde’, maar hij schaarde zich achter de strijd vanwege Wilfred Genee, die volgens hem ‘ontzettend gek op prijsjes’ is. Het resultaat: nul op het rekest. Ook is onbekend of er voor Derksen nog een speciale award in zit voor zijn dit jaar gezette record ‘vaakst weglopen bij je eigen tv-programma en op hangende pootjes terugkeren’.

Overigens beloofde Jeroen de Goeij, hoofdredacteur van de organiserende tv-gids, de gang van zaken te evalueren. Een veilig statement bij een prijsuitreiking die door de talloze kwalificatieronden en nominatieronden (néé, dat is niet hetzelfde!) inmiddels lastiger te doorgronden is dan het reglement van orde in de Tweede Kamer.

Door vier keer per jaar te laten stemmen op programma’s die net dat seizoen te zien zijn geweest, hoopt de Televizier-Ring het voordeel van recent uitgezonden programma’s weg te nemen.

Billboard

Helemaal lukt dat op deze manier niet omdat de definitieve nominatiestemming wel vlak voor de uitreiking in Carré plaatsvindt. Zo liggen de programma’s die deze weken op de buis zijn alsnog vers in het geheugen. Het is ongetwijfeld een van de redenen dat favorieten als Beste zangers, Expeditie Robinson, Boer zoekt vrouw, Chansons! en Boerderij Van Dorst buiten de nominaties bleven.

Hoewel: was Beste zangers niet afgelopen augustus en september nog op tv? Met die vraag komen we terug bij Jan Slagter, die in zijn smoking ooit stampvoette dat hij deze ‘Instagramprijs’ beledigend vond voor televisiemakers. En bij John de Bever. De charmezanger par excellence verhief promotie maken voor zijn niet eens overdreven goed bekeken reallifesoap De Bevers tot kunst. Niet alleen op sociale media. Zo liet hij in zijn thuisprovincie Brabant onder meer een metershoog billboard met een stemoproep oprichten.

Enige jammere voor De Bever en zijn sympathieke man en manager Kees: donderdagavond beginnen alle programma’s weer op nul.

Gouden Televizier-Ring Gala. Donderdag 6 oktober om 20.30 uur op NPO 1.