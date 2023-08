Net afgestudeerd en nu in de galerie: dit zijn veelbelovende kunstenaars van nu

Galerie Ron Mandos toont een selectie van de meest veelbelovende kunstenaars die onlangs afstudeerden aan Nederlandse kunstacademies. Op deze zestiende editie komen veel verhalen over families en vrienden voorbij.

Het zijn de meest veelbelovende pas afgestudeerde kunstenaars die galerie Ron Mandos laat zien. En bij die tentoonstelling hoort ook een prijs, de Young Blood Award. Deze ging naar de Argentijn Matias Salgado, die afstudeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Een van zijn werken zal worden aangekocht door Museum Voorlinden.

Het aanbod van deze editie is divers en internationaal. De verhalen achter de kunstwerken zijn vaak heel persoonlijk, maar de kunstenaars proberen dat persoonlijke ook te overstijgen. Mellika Ghirah is vertegenwoordigd met foto’s en video’s die onlangs op de Rietveld Academie te zien waren. In de video trekken vrienden haar uit haar hoofd. Ghirah werd behandeld met chemotherapie, waardoor haar haar begon uit te vallen. Het was aanleiding voor een radicaal kunstwerk over leven en dood.

Sommige academies zijn beter vertegenwoordigd dan andere. Zo is het opvallend dat acht van de vijfentwintig afgestudeerden afkomstig zijn van de ­Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Een van hen is Sigurður Sævar Magnúsarson uit IJsland. Hij begon als kind al met het maken van houten beelden in de tuin van zijn ouderlijk huis en schakelde daarna snel over op schilderijen. Op 13-jarige leeftijd had hij zijn eerste tentoonstelling in Reykjavik.

Aan het begin van zijn laatste jaar aan de KABK dacht Magnúsarson: dit is een goed moment om in de spiegel te kijken. “Ik had vlak daarvoor een gesprek met een vriend. Hij is loodgieter in IJsland en hij zei: ‘Jouw leven is een theater.’” Na het gesprek bleef dat zinnetje door zijn hoofd spoken. Het is waar, dacht Magnúsarson, dat de vrijheid van een kunstenaar iets bijzonders is, dat een kunstenaar steeds worstelt met de scheidslijn tussen werkelijkheid en illusie.

Serie van acht schilderijen

Magnúsarson begon aan een serie van acht schilderijen die gaan over zijn eigen leven en dat van zijn vrienden. Het eerste schilderij ging over een van zijn beste vrienden. “Hij is soms een beetje vreemd en vertelt verhalen en grappen die niemand begrijpt.” Magnúsarson maakte een portret van hem, met een mooi pak en sneakers. Hij is als het ware de verteller van de rest van de serie.

De voorstellingen van de schilderijen lopen subtiel in elkaar over. Het ene schilderij leidt naar het volgende. In het laatste schilderij heeft de schilder zichzelf afgebeeld. We zien hem naakt van achter terwijl hij een groot gordijn opzij schuift.

Jemima de Jonge studeerde ook af aan de KABK. Bij Ron Mandos presenteert ze een kleinere versie van haar eindexamenproject, waarvoor ze complete ruimtes in karton nabouwde. Met die ruimtes maakte ze video’s. In een van de video’s zie je de kunstenaar acht keer aan een kartonnen tafel zitten. Ze eten die tafel op. Het gat voor hun neus wordt steeds groter, tot een van de figuren dreigt te stikken in een stuk karton.

Het werk is losjes gebaseerd op een Amerikaanse documentaireserie over pica, een stoornis waarbij mensen dingen eten die ogenschijnlijk oneetbaar zijn, zoals luchtverfrisser of een compleet vliegtuig. “Ik vond dat heel fascinerend. De video die ik gemaakt heb is ook een beetje zelfspot over mijn eigen perfectionisme en fascinatie voor de pijnlijke verhalen die in de documentaires zaten.”

Honderd jaar in de familie

Een onderdeel van haar presentatie bestaat uit een barretje dat op schaal is nagebouwd en waar je doorheen kunt lopen. Het doet daardoor onwillekeurig denken aan aan The Beanery, het beroemde kunstwerk van Edward Kienholz in het Stedelijk Museum. Het blijkt een kinderbarretje te zijn, gemaakt voor 10-jarigen.

Het kinderbarretje van Jemima de Jonge. Beeld Michèle Margot

Er speelt een video waarop de kunstenaar een sexy dansje doet. “Ik speel een 10-jarig meisje dat een tiktokdansje doet,” zegt De Jonge. “Je stapt de kroeg in alsof je een bezoeker bent. Ik vind het gewoon schrijnend hoe jonge kinderen op het internet gedrag kopiëren van volwassenen. Het schiet door en wordt iets heel competitiefs. 10-jarige meisjes doen sexy dansjes en zijn zich daar niet van bewust.”

Vincent Zanni uit Zwitserland studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Hij maakte een installatie met twee foto’s die in een bak water zijn opgesteld. De foto’s zijn genomen in het huis dat honderd jaar van zijn familie was. Alle verjaardagen, huwelijken en feestdagen werden er gevierd. Maar na het overlijden van zijn grootmoeder, werd het huis gesloopt.

“Ik had het gevoel dat een deel van onze geschiedenis werd gewist,” zegt Zanni. “Inclusief alle herinneringen die aan die plek verbonden waren.” Hij maakte foto’s van het huis en drukte ze af op gelatine. Door de combinatie met water zullen de voorstellingen langzaam verdwijnen. Aan het einde van de tentoonstelling zal er niets meer te zien zijn.

Best of Graduates 2023, Galerie Ron Mandos, Prinsengracht 282, t/m 10/9