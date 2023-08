Nereus op zeepaard aan de Amsteldijk: een zowel menselijk als ‘visserig’ beeld

Nereus van kunstenaar Nic Jonk (1928-1994), bij de Berlagebrug. In Nederland staan er zo’n 250 beelden van Jonk in (semi)openbaar bezit. Maar ook in Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en de VS staan zijn beelden. Beeld Koosje Koolbergen

De zomer is de tijd waarin in Amsterdam overal de boel openligt. Ook rondom het botenhuis van roeivereniging Nereus aan de Amsteldijk, vlak bij de Berlagebrug, wordt druk gewerkt. Het betekent dat het beeld Nereus op zeepaard er even niet op zijn allervoordeligst bij staat. Dat wil zeggen: vanaf de straatkant gezien staan er lelijke bouwhekken voor.

Maar kies een wat voordeligere positie en je hebt onbelemmerd zicht op het beeld van Nic Jonk (1928-1994), dat er volgens de gemeentelijke site Buitenkunst Amsterdam staat sinds 1971. Volgens Wikipedia is er onduidelijkheid of het nou in 1969, 1970 of 1971 is. Het is in elk geval een mooi, in brons uitgevoerd, beeld met ronde, bijna wulpse vormen.

Liefde en vruchtbaarheid

We zien duidelijk een paardenkop, andere vormen laten zich moeilijker benoemen, maar doen zowel menselijk als ‘visserig’ aan. Passend allemaal, want de Griekse god was niet alleen half mens, half vis, hij kon verder naar hartenlust transformeren. Jonk had grote belangstelling voor mythologie. Hij koppelde de verhalen daaruit in zijn beelden aan onderwerpen als de vrouw, liefde en vruchtbaarheid.

Tegenwoordig is Nic Jonk geen heel klinkende naam meer, maar hij was een van de actiefste naoorlogse beeldhouwers in Nederland. Voorbestemd voor het kunstenaarschap was hij allerminst. De bedoeling was dat hij het kruidenierswinkeltje in Langedijk van zijn vroeg weduwe geworden moeder zou overnemen, maar hij trok naar Amsterdam, waar hij een opleiding tot reclametekenaar volgde.

Beeldhouwen

Later bekwaamde hij zich in de avonduren aan de toenmalige Kunstnijverheidsschool in modeltekenen. Van beeldhouwen had hij nog nooit gehoord, maar toen hij er op de avondopleiding mee in aanraking kwam, wist hij meteen dat hij die kant op wilde. Als kunstenaar was hij ook schilder en graficus, maar hij maakte in de jaren zestig en zeventig vooral naam met zijn beelden.

Jonks productie als beeldhouwer was groot. In Nederland staan rond de 250 werken van hem in de openbare ruimte, waarvan 6 in Amsterdam. Ook in het buitenland staan beelden van hem, tot in de Verenigde Staten aan toe. Maar zijn meeste werk is te vinden in Grootschermer – vlak bij zijn geboortedorp Schermerhorn – waar hij in 1965 vanuit Amsterdam naartoe verhuisde.

In en om de stolpboerderij die hij toen met vrouw en kinderen betrok, is sinds dat jaar Museum en Beeldentuin Nic Jonk gevestigd. Binnen hangen onder meer schilderijen, tekeningen en zeefdrukken van zijn hand, buiten staan 30 bronzen sculpturen.

Nereus op zeepaard

Sinds 1971

Kunstenaar Nic Jonk

Waar Bij botenhuis Nereus, Amsteldijk

