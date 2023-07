Nepobaby Dré Hazes gun je steeds meer dat gammele podium op de braderie in Terneuzen

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: op nepobaby’s hoeven we niet jaloers te zijn.

Het Instagramalgoritme kent je beter dan dat je jezelf denkt te kennen. Zo kreeg ik deze week de nieuwe single van Luca Borsato voorgeschoteld, Blame It On the Wine, een wat inwisselbaar, maar niet onaardig popliedje. Een week eerder zag ik Sem van Dijk aan tafel bij Op1 met zijn vader een rapversie van Hou me vast van Volumia! ten gehore brengen.

Luca Borsato is de zoon van Marco en Leontine, Sem de zoon van Wendy en Xander. Dat maakt hen tot ‘nepobaby’s’: kinderen die in de voetsporen van hun bekende ouders treden. Het woord is afgeleid van ‘nepotisme’, en wordt zelden complimenteus gebruikt.

Het verwijt: kinderen met een kruiwagen krijgen het succes in de schoot geworpen, en tegenover iedere rappende nepobaby aan een talkshowtafel staan honderden worstelende, maar veel getalenteerdere artiesten die alleen maar kunnen dromen dat hun liedje ooit gedraaid wordt op de radio. En da’s niet eerlijk.

Tot op zekere hoogte snijdt dat verwijt hout. Zeker in het entertainmentwereldje is wie je kent belangrijker dan wat je kunt, en als je wieg praktisch op het Media Park staat is het een stuk makkelijker om een carrière in de showbizz te starten dan als je opgroeit in, pak ’m beet, Terneuzen en je meedoet met de talentenjacht op de lokale braderie.

Reallifesoaps

Maar moeten we daarom jaloers zijn op nepobaby’s? Niet automatisch, lijkt me. Eerlijk gezegd lijkt het hebben van bekende ouders me vooral een last. Om als puber de huwelijksperikelen van je vader en moeder breed te zien worden uitgemeten in de roddelbladen: het lijkt me verschrikkelijk. Om van kinds af aan omgeven te worden door camera’s moet nog erger zijn.

Ik herinner me de reallifesoaps van het gezin Curry/Paay, van Patty Brard en van de Roelvinkjes, en zag kinderen die gebukt gingen onder de aandacht. Later werden ze allemaal in meer of mindere mate bekend, maar of dat nou van harte ging vraag ik me af. Als kijker had ik vooral met ze te doen: hun hang naar roem leek vooral een hunkering naar erkenning van hun ouders, voor wie media-aandacht zuurstof is.

Patricia Paay en haar dochter Christina Curry deden in 2018 samen mee met het programma BN’ers in therapie. Het was ontroerende en ontluisterende televisie. Terwijl Patricia altijd bezig was geweest met wat Nederland van haar vond, voelde haar dochter zich in de steek gelaten. “Je had voor mij moeten kiezen,” zei Christina.

Dré Hazes

Graag had ik nu nonchalant een groot literair werk aangehaald over gecompliceerde ouder-kindrelaties. Karakter van Bordewijk, of Vaders en zonen van Toergenjev. Maar deze week las ik Grote jongen, de biografie van Dré Hazes, geschreven door Story-baas Guido den Aantrekker. Zoon, zanger, zondaar is de dramatische ondertitel. Hazes jr. is ontegenzeglijk een nepobaby. Zijn naam mag hem dan in Ahoy en de Ziggo Dome hebben gebracht, zijn leven is toch vooral een worsteling met de druk die de bekendheid van zijn overleden vader hem oplegde. Al lezende gunde ik hem steeds meer dat gammele podium op de braderie in Terneuzen.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.