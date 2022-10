Negen roerende verhalen van George Saunders die je per se uit wilt lezen

In zijn vijfde bundel Bevrijdingsdag brengt George Saunders in ingetogen-elegant proza negen verhalen, waarin zijn personages opvallend vaak gevangen zitten in een sadistisch (parallel) universum.

In Een duik in een vijver in de regen (2021), George Saunders’ briljante essaybundel-annex-schrijfgids, draaide het vooral om de verhalen van Tsjechov, Tolstoj, Gogel en Toergenjev. Maar in zijn eigen fictie is hun klassieke invloed steevast vermengd met andere ingrediënten. Met een vleugje dystopische sciencefiction, een flinke scheut vrolijk absurdisme of een zweem van het dirty realism van Raymond Carver, bijvoorbeeld.

Dat is niet anders in zijn vijfde bundel Bevrijdingsdag, waarin zijn personages opvallend vaak gevangen zitten in een sadistisch (parallel) universum.

Zo is de verteller in het lange titelverhaal, Jeremy, een van de drie ‘Sprekers’ (geprogrammeerde humanoïden of gehersenspoelde gevangenen?) die als een soort poppen het elitegezin Untermeyer (plus genodigden) moeten vermaken met verhandelingen en toneelstukjes; in dit geval een pijnlijk nauwgezette reconstructie van de verpletterende nederlaag van Generaal Custer tegen de Sioux tijdens de Slag bij Little Bighorn.

Werkelijk hartverscheurend

In Liefdesbrief schrijft een grootvader in een nabije toekomst berouwvol troostend aan zijn kleinzoon over hoe hij werkeloos toekeek hoe zijn land afgleed tot een trumpiaanse dictatuur.

Terwijl een ander verhaal de lezer meeneemt in het hoofd van‘Elliott Spencer’, een 98-jarige die, begrijpen we langzaam, slachtoffer werd van een sinister programma waarin het geheugen van armen en kwetsbaren wordt ‘geschraapt’, om hen vervolgens willoos leuzen te laten scanderen tijdens demonstraties.

Klinkt misschien wat cerebraal en bijna prekerig, zo kort samengevat, maar Saunders weet dergelijke moderne fabels, zwartkomische lachspiegelreflecties van onze hedendaagse wereld, zorgvuldig meerduidig te houden. En de finale van laatstgenoemde verhaal, waarin Elliott (alias ‘89’) zich dankzij een ‘ondermaatse Schraap’ plotseling tóch flarden van zijn eigen verleden herinnert, is werkelijk hartverscheurend.

Teleurgesteld goudzoekertje

In Bevrijdingsdag is er overigens ook plaats voor wat, eh, doordeweekser realisme, zoals Iets op het werk, waarin een kantoorvete volledig uit de hand loopt. Of dat portretje van de zogenaamd saaie ‘mus’ Gloria die, onder het benauwend kritische oog van haar als vertellers optredende mededorpsbewoners, het hart van ene Randy verovert.

Constanten in al zijn verhalen: het ingetogen-elegante proza, waarin, pakweg iemand door een sneeuwstorm ploetert ‘als een teleurgesteld goudzoekertje’; plus wat Saunders ooit zijn vaste streven noemde: ‘emotioneel roerende verhalen schrijven die een lezer per se uit wil lezen’.

Negen keer geslaagd.

George Saunders. Beeld Getty Images