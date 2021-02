Neemt Diederik Ebbinge je nu weer in de maling?

Het is bijna onmogelijk nog naar Diederik Ebbinge te kijken zonder dat je het gevoel hebt dat je als kijker in de maling wordt genomen. Dat is allemaal de schuld van Promenade natuurlijk, waarin alles en iedereen op televisie op een superieure manier belachelijk werd gemaakt. Dus toen Lips zondagavond naar Kiespijn keek, wist hij even niet wat hij hier nu van moest vinden. In de eerste van vier afleveringen waarin Ebbinge in aanloop naar de verkiezingen naar eigen zeggen orde probeert te scheppen in de stortvloed van partijen, programma’s en politici, kaatste het van snappy en verfrissend naar belegen en flauw.



In een Dit was het nieuws-vorm nemen komende maand captain Hanneke Groenteman van Team Links en Rutger Castricum van Team Rechts het onder leiding van Ebbinge tegen elkaar op. Links moest terugkomen van een achterstand, slaagde daarin en verloor uiteindelijk toch nipt.

Voordat het zover was moesten de kandidaten onder meer in de rubriek ‘Hokjesgeest’ uit vier mannen raden wie D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zou kunnen zijn. Modeman Arno Kantelberg, altijd goed voor een fijne observatie, aarzelde geen moment: de D66’er is doorgaans herkenbaar als het poldermodel in textiele vormen.

Niet iedereen lijkt geknipt voor de humor van Ebbinge. Journalist Sinan Can oogt wel heel zouteloos in een decor vol grappenmakers. En WNL-presentatrice Maaike Timmerman kwam niet veel verder dan bozig kijken.

Al met al is Kiespijn best leuk. Vermakelijk, een beetje mainstream, net niet te veel Tros. Vooraf had Ebbinge het nog gezegd: als je nog geen zwevende kiezer was, dan ben je het na dit programma zeker. Eén ding wist Lips na het zien van Kiespijn wel zeker: rechtse mensen mogen dan de naam hebben altijd vrolijk te zijn, al te veel humor hebben ze niet.